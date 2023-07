Sara Damergi de A Place in the Sun laisse les fans émerveillés alors qu’elle montre ses jambes en short minuscule sur le plateau de Channel 4

A PLACE in the Sun’s Sara Damergi excite les fans avec deux nouveaux clichés d’elle sur le plateau en France.

Sur sa première photo, on la voit vêtue d’un deux-pièces en forme de palmier coloré alors qu’elle est assise sur une voiture à pédales velorail au soleil.

Instagram – @saradamergi

Sara Damergi, sur un plateau en France sur un chariot Velorail auto-pédalant[/caption] Instagram – @saradamergi

Sara Damergi est actuellement en tournage pour A Place in the Sun.[/caption]

Dans sa deuxième photo, Sara, 43 ans, complimente une robe longue rose et verte fluide alors qu’elle rayonne devant la caméra, tout en étant entourée d’une belle nature verte.

Sara a légendé son post Instagram : « Journée amusante en #francefilming pour @freeform_prod[email protected] qui a déjà été sur un #velorail ?

Les fans ont été intrigués par le vélo vélorail dans sa première photo qui est un véhicule automoteur utilisé pour transporter du matériel ferroviaire et d’autres marchandises en France.

Un fan a commenté: « Cela semble être le moment de votre vie »

Comme une deuxième personne a écrit: «Bon week-end Sara. Cela avait l’air amusant, mais probablement un travail acharné aussi «

« Gawd drôle de vélo d’exercice lol » a écrit un troisième.

D’autres ont également commenté la publication avec des cœurs d’amour et des emojis amoureux.

Sara est actuellement en France pour s’amuser et chercher de nouveaux chasseurs de maison alors qu’elle filme un nouveau A Place in the Sun, qui est diffusé sur Channel 4.

A Place in the Sun est sur Channel 4 à 15h en semaine.

saradamergi

Sara Damergi, s’est éclatée en France, lors d’un tournage dans la nature[/caption] saradamergi

Sara Damergi, demande aux fans quel pays a les meilleurs villages[/caption]