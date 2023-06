Sara Damergi de A Place in the Sun inondée de soutien après avoir fondu en larmes suite au deuil familial

Sara Damergi de A Place in the Sun a été inondée de soutien après avoir fondu en larmes sur les réseaux sociaux.

L’animatrice de Channel 4 a commémoré la fête des pères dimanche avec un message émouvant sur les réseaux sociaux comme ouvert sur le deuil de sa famille.

Sara Damergi a passé du temps avec ses enfants en se souvenant de son propre père le jour de la fête des pères

Sara, 43 ans, est née à Beyrouth, au Liban, en 1980, d’un père musulman libanais et elle a réfléchi à la triste perte de son père.

Elle a légendé la photo : « Magnifique déjeuner avec ma famille pour la fête des pères, tellement reconnaissante que mes garçons aient un père aussi fantastique !

« Je ne vais pas prétendre que tout était fabuleux toute la journée, j’ai eu quelques larmes pour mon défunt père ce matin, alors j’envoie beaucoup d’amour à ceux qui luttent aujourd’hui. »

Elle a ajouté: « robe du toujours fabuleux @ro_and_zo .”

Et les fans se sont précipités vers la section des commentaires de son message en masse alors qu’ils envoyaient du soutien à la star.

Un fan a écrit : « Je pense à toi aujourd’hui. Prenez soin de vous xx.

Un autre a commenté: « Vous l’avez rendu fier .”

Pendant ce temps, un troisième a écrit: « De belles photos comme toujours Sara, oui tes trois garçons sont magnifiques, en pensant à toi et à tous ceux qui ont perdu leur père xx. »

« Je suis de tout cœur avec toi « , a déclaré un quatrième.

Cela survient alors que la star a récemment séduit les fans avec des photos de maillots de bain « sexy » – mais tout n’est pas ce qu’il semblait.

Elle s’est déshabillée en maillot de bain noir alors qu’elle posait une tempête dans une piscine en France.

Avec ses cheveux mouillés tirés en arrière et ses cils noirs épais et flottants, elle est apparue plus belle que jamais.

La célébrité a également affiché ses mains manucurées peintes en rose corail tout en accessoirisant son look avec des bijoux en or et en argent.

Mais il semble que les choses n’étaient pas aussi glamour qu’elles le semblaient lorsque Sara a dit à ses 10,5 000 abonnés qu’un membre de l’équipe allait « au-delà » pour empêcher un filtre dans la piscine de faire du bruit avec son pied.

Le présentateur a écrit: « Balayez vers le membre d’équipage Matteo Wildlife qui va au-delà pour empêcher un filtre de faire du bruit avec son pied géant. Emplacement fabuleux aujourd’hui! Pour être honnête, j’ai été contraint d’entrer dans la piscine, il faisait un temps absolument magnifique, mais c’était plutôt une expérience de plongeon froid wimhoff!”

La présentatrice de télévision a rendu hommage au père de ses enfants lors de cette journée spéciale

Sara a récemment séduit les fans avec des photos de maillots de bain « sexy »

Ce n'est pas tout le glamour car un membre d'équipage allait «au-delà» du filtre de la piscine en faisant du bruit