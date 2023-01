Sara Bjork Gunnarsdottir: Une footballeuse remporte une indemnité de maternité historique dans un «appel au réveil» pour les clubs | Nouvelles du monde

Une footballeuse a reçu plus de 72 000 £ de congé de maternité antidaté lors d’une victoire historique qu’elle a saluée comme un “appel au réveil” pour les clubs de football.

L’internationale islandaise Sara Bjork Gunnarsdottir, 32 ans, a emmené l’ancien employeur lyonnais dans un FIFA tribunal après qu’elle n’ait pas reçu l’intégralité de son salaire alors qu’elle était en arrêt de travail à la suite de la naissance de son fils, Ragnar.

Le club français a maintenant été condamné à payer à Gunnarsdottir un total de 82 094,82 € – environ 72 139 £ – plus 5 % d’intérêts annuels à compter du 10 septembre de l’année dernière jusqu’à ce que le montant restant dû soit réglé.

Il s’agit de la première décision de ce type depuis l’entrée en vigueur du règlement de la FIFA sur la maternité en janvier 2021.

Le milieu de terrain, qui joue actuellement en Italie pour la Juventus, a tweeté : “Ce n’est pas” juste des affaires “.

“Il s’agit de mes droits humains en tant que travailleuse, en tant que femme et en tant qu’être humain.”

« Cette histoire est plus grande que moi ! elle a ajouté.

“C’est un signal d’alarme pour tous les clubs et c’est un message à toutes les joueuses que si elles tombent enceintes ou veulent tomber enceintes au cours de leur carrière, elles ont leurs droits et leurs garanties !”

Gunnarsdottir a demandé à rentrer chez lui Islande pour les dernières étapes de sa grossesse.

Mais elle a décidé d’agir après s’être vu refuser l’intégralité de son salaire, demandant l’aide du syndicat des joueurs français, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels.

Elle a ensuite fait appel à un organisme représentatif mondial, la FIFPRO, qui soutient les joueurs de football professionnels du monde entier.

La FIFPRO a déclaré que la décision contre Lyon, rendue publique mardi, envoie un message clair selon lequel “l’application stricte des droits à la maternité est exécutoire”.

L’organisation a ajouté dans une déclaration partagée sur ses réseaux sociaux : “La FIFPRO félicite Sara Bjork Gunnarsdottir pour sa réclamation réussie contre Lyon concernant le non-paiement par le club de son salaire pendant sa grossesse.

“Nous sommes ravis de l’avoir aidée à obtenir la première décision de ce type depuis l’entrée en vigueur du règlement de la FIFA sur la maternité en janvier 2021.

“Il est extrêmement important pour les footballeuses et le football féminin que ces réglementations obligatoires en matière de maternité soient à la fois mises en œuvre et appliquées au niveau national.”

Alex Culvin, qui travaille pour la politique et les relations stratégiques de la FIFPRO, a déclaré que la décision historique “met en évidence les batailles en cours que les joueuses doivent endurer pour protéger leurs droits fondamentaux en tant que travailleuses”.

“Des progrès ont été réalisés, mais il reste encore tant à faire”, a-t-elle ajouté.

Gunarsdottir a également reçu les éloges de ses collègues footballeurs, dont l’ancienne Lionne et entraîneur de football anglais, Anita Asante.

Elle a tweeté : “Bravo Sara d’avoir été audacieuse et de s’être défendue tout en demandant des comptes à son club !

“Vous avez non seulement mis en évidence un problème important dans le football, mais j’espère que vous avez contribué à faciliter le chemin du prochain joueur professionnel qui décide de fonder une famille.”

La star féminine écossaise et d’Arsenal, Jen Beattie, a remercié son homologue islandaise pour “avoir pris la parole sur un sujet aussi important pour les femmes au travail”.

Et la footballeuse canadienne et double médaillée d’or olympique, Desiree Scott, a salué Gunarsdottir pour avoir partagé son histoire afin “d’inspirer et d’influer sur le changement”, ajoutant qu’il y avait “encore du travail à faire”.

Lyon n’a pas encore commenté la décision.

Image:

L’international islandais a salué cette victoire historique comme un « signal d’alarme » pour les clubs de football



Les règles de la FIFA, entrées en vigueur en janvier 2021, stipulent : “Une joueuse a droit à un congé de maternité, défini comme une période minimale de 14 semaines d’absence rémunérée – avec au moins huit semaines après la naissance – pendant la durée du contrat, rémunérée à l’équivalent des deux tiers de son salaire contractuel.”

Sky News a rapporté en exclusivité comment l’ancien procureur général Suella Braverman appelé pour un changement de culture autour des droits de la maternitéaffirmant que trop d’employeurs “enfreignaient la loi”.

L’actuel ministre de l’Intérieur est devenu le premier ministre à partir en congé de maternité en mars 2021.