Sara Bareilles fiancée à Joe Tippett : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Il semblerait que Filles5eva Star Sara Bareilles, 43 ans, a trouvé quelqu’un digne d’écrire une “chanson d’amour” pour après tout ! Le hitmaker a annoncé ses fiançailles avec Jument d’Easttown acteur Joe Tippet, 40 ans, le 1er janvier, via Instagram. “Oui pour épouser cet homme. C’est un OUI facile, mérité et détendu », a commencé sa légende romantique. « @joetipps tu es exactement qui je veux. Plus je te connais, plus je sais que je t’aime… et tu m’as fait découvrir des parties de moi-même que j’avais peur d’aimer.

L’instantané montrait Sara et son fiancé se regardant avec amour dans les yeux, alors qu’ils célébraient le Nouvel An et leurs fiançailles. Notamment, sa bague de fiançailles est une bande d’or avec une feuille. Elle a poursuivi: “Et maintenant, je M’aime davantage à cause de toi. Donc vraiment tout cela est à propos de moi. Je rigole. Quel cadeau tu es. Que les jeux commencent. En avant dans absolument tout avec toi. De nombreux amis célèbres de l’homme de 43 ans, dont C’est nous Star Mandy Moore, a profité de la section des commentaires pour féliciter l’heureux couple. “Félicitations !!!”, a écrit Mandy avec une série d’emojis au cœur rouge.

Même l’actrice de Broadway Stéphanie J. Block s’est assuré de souhaiter bonne chance à Sara et Joe. “Merveilleux!! Bénédictions à vous deux !!”, a-t-elle écrit sur le post. D’autres qui sont intervenus inclus Le bon endroit Star D’Arcy Carden, qui est intervenu avec une série d’emojis au cœur rouge. Enfin, elle Filles5eva co-vedette Philipps occupé a également ajouté une série de cœurs et d’émoticônes de visage qui pleure à la douce annonce.

Joe, pour sa part, s’est rendu sur son Instagram pour annoncer les fiançailles avec un portrait solo de Sara le 2 janvier. « Je vais épouser cette femme. Dans l’attente de tous les lendemains, de toutes les aventures, des rires et de tout l’amour. Merci mon cœur », a-t-il légendé le message. Et, bien sûr, ses amis célèbres ont également fait part de leurs souhaits de félicitations ! “Toutes nos félicitations,” Chiffres cachés Star Octavia Spencer a écrit, tandis que sa fiancée a ajouté: “Eeeeeeeeeeeeeeeee nous le faisons!”

La gagnante d’un Grammy et son âme sœur se fréquentent depuis août 2015, par Page 6. Ils se seraient rencontrés lors d’une audition pour la comédie musicale de Broadway Serveuse, cependant, ils n’ont pas joué dans la production en même temps. Sara et Joe ont quand même réussi à se retrouver et le reste appartenait à l’histoire. Plus tard, le duo a fait ses débuts sur le tapis rouge en juin 2017 aux Tony Awards.

Plus récemment, la beauté brune a jailli de son amour pour Joe via Instagram le 21 septembre 2022. «Le monde qui brûle m’a en quelque sorte amené quelqu’un comme @joetipps dont je suis constamment impressionné et inspiré et défié par et exaspéré. par et aimé d’une manière que je ne peux même pas décrire sauf que je sais que c’est la vérité avec un T majuscule », a-t-elle légendé le carrousel de photos avec l’acteur de 40 ans.

