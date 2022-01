Sara Ali Khan-Vicky Kaushal termine le film sans titre de Lakshman Utekar et dépose une photo romantique

Sara Ali Khan s’est servie de sa poignée de médias sociaux jeudi pour annoncer la fin de son prochain film, avec Vicky Kaushal, dirigé par Lakshman Utekar. À côté d’une photo romantique dans laquelle Vicky et Sara peuvent être vues éperdument amoureuses, se regardant dans les yeux, Sara a écrit une note, exprimant sa gratitude à l’équipe qui l’a aidée à incarner le personnage de « Saumya ».

Dans la légende, elle a écrit : « C’est un film, je n’arrive pas à croire que c’est déjà fini ! Merci @laxman.utekar monsieur de m’avoir donné Somya. Merci pour tous les conseils, la patience et le soutien. Merci d’avoir toujours été si compréhensif et me pousse toujours à faire de mieux en mieux. »

Elle a ajouté : « @vickykaushal09, chaque jour avec toi sur le plateau a été génial. Que ce soit pour écouter des chansons et des feux de joie en punjabi, en passant par des trajets en voiture tôt le matin et de copieuses tasses de chai. Merci d’avoir rendu ce voyage si mémorable pour moi. Tu es l’un des les acteurs les plus humbles, talentueux et doués que j’ai rencontrés, et je suis si privilégié de pouvoir partager l’espace de l’écran avec vous et d’apprendre tellement de vous. @pvijan #DineshVijan @maddockfilms merci d’être si prévenant, attentionné et aimant producteurs. Le décor et le travail étaient vraiment comme à la maison, et vous vous sentiez vraiment comme une famille. @raghav_dop travailler avec vous a été tellement amusant ! Et j’ai hâte de le refaire bientôt @jatinbajaj20 @sujit_dube @punit_dave__ @_pawni_tripathi @bruh_mistha @rohit_utekar1 vous aurez été une super équipe ! Merci à tous de prendre si bien soin de nous. @kavyesharmaofficial @hairbytabassum @devanshipatil merci d’avoir fait ressembler Sara à Somya et de nous avoir fait sentir belles et confiantes. »

Pendant ce temps, Vicky Kaushal a également laissé tomber la même photo et écrit à côté : « Naam mein kya rakha hai, abhi toh wrap hua hai !!! Merci #DineshVijan @pvijan @maddockfilms, @laxman.utekar Monsieur, @saraalikhan95 et toute l’équipe @raghav_dop @jatinbajaj20 @sujit_dube @punit_dave__ @bruh_mistha @rana_the_aprajita @_pawni_tripathi @rohit_utekar1 et tout le monde pour une expérience aussi incroyable. Chaque jour de tournage de cette belle histoire a été mémorable pour moi. Vous allez terriblement me manquer et toute la folie impliquée.

Aussi, un très grand merci aux merveilleuses personnes d’Indore qui ont été si coopératives et pleines d’amour. Je vous remercie! Baat yeh dil ki hai, jo ghar ghar tak pohonchegi… ya shayad baat ghar ki hai jo har dil ko chuyegi. A bientôt au cinéma ! »

Regardez la photo ci-dessous :

C’est la première fois que Vicky et Sara se donneront la main à l’écran. Sara a récemment laissé le public impressionné par la représentation de son personnage, « Rinku », dans « Atrangi Re » d’Aanand L Rai.

Vicky Kaushal, qui a récemment fait le lien avec Katrina Kaif, a été vue pour la dernière fois dans « Sadar Udham » diffusée sur Amazon Prime Video. Quant à ses prochains films, il a ‘Govinda Naam Mera’, ‘Sam Bahadur’ et ‘The Great Indian Family’ dans le pipeline.