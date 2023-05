Sara Ali Khan trollée pour avoir fait un trajet en voiture pour rentrer chez elle, les fans disent qu’elle « agit de manière excessive à son apogée »

Sara Ali Khan qui est actuellement en promotion pour son prochain film Zara Hatke Zara Bachke a récemment été vue en train de faire un tour en voiture pour rentrer chez elle après les promotions car sa voiture n’est pas arrivée. La décision de l’actrice a laissé les fans divisés. Alors que certains reprochaient à l’actrice d’avoir » surjoué « , d’autres adoraient sa simplicité.

Mercredi, Viral Bhayani a publié une vidéo de Sara Ali Khan prenant une voiture pour rentrer chez elle après les promotions. L’actrice a été vue vêtue d’un costume rose à col licou. On a entendu l’actrice dire « arey gaadi nahi aayi ». Dans une autre vidéo publiée par Viral Bhayani, on peut voir Sara Ali Khan descendre de la voiture et se diriger vers sa maison. Dans la vidéo, lorsqu’on a demandé à l’actrice comment elle aimait le trajet en voiture de Mumbai, elle a dit en hindi : « J’ai voyagé plusieurs fois en voiture. Aujourd’hui, ma voiture n’est pas arrivée à l’heure, c’est pourquoi j’ai dû prendre une voiture.









Alors que certains fans ont félicité l’actrice pour sa « simplicité », d’autres ont reproché à l’actrice de « surjouer ». L’un des commentaires disait « une suraction illimitée ». Un autre a écrit : « coup de pub ». Un autre a dit: « J’aime sa simplicité. » Une autre a écrit : « elle est très terre à terre ». Un autre commentaire disait « surjouer »

Récemment, Sara Ali Khan s’est également fait troller pour son « grincer des dents » Shayari lorsqu’elle a posté une vidéo avec Vicky Kaushal sur Instagram des promotions de Zara Hatke Zara Bachke à Jaipur.

Pendant ce temps, Sara Ali Khan sera vue dans le film Zara Hatke Zara Bachke barré par Laxman Utekar. L’actrice sera vue en train de romancer Vicky Kaushal dans le film. La sortie du film est prévue pour le 2 juin. La bande-annonce du film a reçu des critiques mitigées de la part du public. L’actrice a également Metro In Dino d’Anurag Basu dans le pipeline où elle sera vue partager l’écran avec Aditya Roy Kapur. Le film met également en vedette Anupam Kher et Neena Gupta.

