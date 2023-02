Sara Ali Khan touchée de manière inappropriée par un fan et sa réaction attire l’attention de tout le monde [Watch Video]

Après que les photos de Sara Ali Khan avec Kartik Aaryan soient devenues virales, l’actrice de Kedarnath a été repérée à l’aéroport où elle a joyeusement salué tous les fans. Mais cette fan a essayé de toucher l’actrice de manière inappropriée et cela l’a un peu choquée de ce qu’elle faisait et même ses fans se demandent comment la fan essayait de faire et beaucoup ont affirmé qu’elle essayait de toucher Sara Ali Khan. joues mais ne pouvait pas. Alors que les fans louent le calme de Sara et que sa réaction a été très appréciée.