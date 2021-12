Sara Ali Khan sur les « PIREES » critiques auxquelles elle a été confrontée pendant « Love Aaj Kal »

Après avoir fait des débuts impressionnants avec « Kedarnath », suivi du succès « Simmba », Sara Ali Khan était devenue une sensation. Cependant, au cours de ces trois années, elle a connu pas mal de hauts et de bas, car sa dernière sortie « Love Aaj Kal » n’a pas été bien accueillie, et elle a lamentablement chuté au box-office.

Maintenant, Sara est prête à retrouver sa gloire avec le réalisateur « Atrangi Re » d’Anand L Rai, avec Dhanush et Akshay Kumar. Dans le drame romantique à venir, Sara incarne la pétillante et charmante Rinku qui se bat émotionnellement entre choisir Dhanush et Akshay. Son personnage et la chanson Chaka Chak ont ​​déjà attiré l’attention, et elle partage constamment des bobines uniques sur ses réseaux sociaux.

En parlant de « Love Aaj Kal », Sara a reçu des critiques sévères pour sa performance de Zoe et les critiques ont critiqué ses côtelettes d’actrice. Cependant, parmi toutes les critiques, l’actrice s’est sentie « offensive » envers l’un des critiques. Sara a honoré ‘Koffee Shots With Karan’ avec sa co-star Dhanush, et pendant la ronde rapide, Sara a parlé du commentaire. Dans l’épisode, l’animatrice a demandé à Sara de souligner la « pire critique » à laquelle elle a été confrontée au cours de sa carrière. Sara a immédiatement répondu en disant: « Je pense que M. Kamaal R Khan a dit que j’avais été exposé après Love Aaj Kal. C’était assez grossier », Sara était sur le point d’ajouter plus de sa critique, mais l’actrice l’a jeté.

Regardez les « coups de café avec Karan »

Le critique autoproclamé Kamaal R Khan (KRK) est connu pour dénigrer les films et faire des déclarations non pertinentes sur les acteurs et les films. Cette année, après la sortie de « Radhe: Your Most Wanted Bhai », Salman Khan a critiqué le critique avec une affaire de diffamation pour avoir fait des affirmations sans fondement sur le blanchiment d’argent et revendiqué des pratiques de corruption dans l’organisation à but non lucratif de l’acteur Being Human. Les internautes ont assisté à tout le fiasco de Salman et de KRK et, en juin, le tribunal civil de Mumbai a restreint KRK et lui a ordonné de ne publier aucun contenu diffamatoire concernant l’acteur.