Sara Ali Khan s’ouvre sur le divorce de Saif Ali Khan-Amrita Singh et déclare « nous sommes beaucoup plus heureux que nous ne l’aurions été »

Les parents de Sara Ali Khan et l’ex-couple Saif Ali Khan et Amrita s’étaient mariés lorsqu’ils sont tombés amoureux. Cependant, les deux se sont séparés quelques années plus tard pour des raisons qui leur sont mieux connues.

Sara a récemment parlé du divorce et de ce qu’elle en pense.

Sur ‘Feet Up With The Stars’ de Voot, saison 3, elle a dit : « C’est très simple. Si vous voyez, il y a deux options. Soit vous vivez dans la même maison où personne n’est heureux, soit vous vivez séparément, où chacun est heureux de sa propre vie, et vous obtenez également un type différent d’amour et de chaleur à chaque fois que vous vous rencontrez.

« J’ai aussi un père qui est toujours disponible au téléphone et je peux le rencontrer quand je veux. Je ne pense pas qu’ils étaient finalement heureux ensemble, donc je suppose que se séparer était la meilleure décision à prendre à l’époque »,

«Nous sommes tous beaucoup plus heureux que nous ne l’aurions été à coup sûr. Donc, tout arrive pour une raison »,

Sara et ses parents, ainsi que la seconde épouse de Saif, Kareena, ont manifestement un lien fort. Sara est une demi-soeur dévouée à leurs deux enfants, Taimur et Jeh.

Côté travail, Sara Ali Khan a été vue pour la dernière fois dans « Love Aaj Kal » et « Coolie No 1 ». Elle attend actuellement la sortie de « Atrangi Re », qui met également en vedette Akshay Kumar et Dhanush. Réalisé par Aanand L Rai, le tournage du film s’est terminé en mars de cette année. Sara devrait également figurer dans « The Immortal Ashwatthama » de Vicky Kaushal, réalisé par le célèbre « Uri » Aditya Dhar.