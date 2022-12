Sara Ali Khan souffre de “mal de dos” alors qu’elle voyage en train local de Mumbai, la vidéo devient virale

Vendredi soir, Sara Ali Khan et les membres de son équipe ont pris un train local pour rentrer chez eux au lieu d’être coincés dans le trafic de Mumbai.

S’adressant à Instagram, Sara a partagé une vidéo amusante, qu’elle a sous-titrée, “Namaste Darshako Aujourd’hui, nous avons utilisé notre cerveau Samay ka sadupyog, nous avons pris un train.”

Dans la vidéo, Sara a déclaré : “Nous sommes dans un train local parce qu’à cette heure, le trafic de Mumbai peut vous rendre fou. Par conséquent, nous endurons ce mal de dos, mais pas de douleur, pas de gain. Maintenant, nous allons prendre un pousse-pousse d’une voie au hasard.”





Sara a été vue portant un simple costume bleu et sans maquillage. Les fans ont inondé la section des commentaires dès que la star de Love Aaj Kal a publié le message.

“Tellement gentille et généreuse de la part de Sara. Là où les acteurs sont occupés à montrer leurs grosses grosses voitures ou leur style de vie élevé, elle opte simplement pour les trains locaux et les pousse-pousse. L’humilité est son plus beau trait”, a commenté un fan.

Un autre fan a écrit : “Je ne sais pas comment elle fait mais n’est-ce pas juste un bhagvan ki dein ?” “La célébrité la plus ancrée et la plus humble en Inde”, a commenté un autre fan.

En attendant, Sara sera ensuite vue dans le film dramatique romantique sans titre du réalisateur Laxman Utekar aux côtés de l’actrice Vicky Kaushal. Elle sera également vue dans Gaslight avec Vikrant Massey et Chitrangada Singh et le prochain Ae Watan Mere Watan de Karan Johar, dans lequel elle incarnera une courageuse combattante de la liberté dans une histoire fictive se déroulant dans le contexte du mouvement Quit India en 1942. De plus, Sara sera à l’affiche du prochain film d’Anurag Basu, une anthologie, Metro…In Dino aux côtés d’Aditya Roy Kapur, Pankaj Tripathi, Anupam Kher, Neena Gupta, Konkana Sen Sharma, Fatima Sana Shaikh et Ali Fazal.

(Entrée de l’ANI)