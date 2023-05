Sara Ali Khan-Shubman Gill se séparent ? Voici ce qui a déclenché la rumeur déchirante

Shubman Gill est l’un des joueurs de cricket dont on parle le plus en ce moment. Il n’a pas seulement gagné des cœurs sur le terrain, mais sa vie personnelle a également suscité la curiosité de tout le monde. Il a été dit que Shubman Gill sortait Sara Ali Khan. Les rumeurs vont bon train depuis longtemps. Leurs réunions feutrées font parler tout le monde. Mais maintenant, semble-t-il, ils ont décidé d’arrêter. Des rapports ont fait surface indiquant que Sara Ali Khan et Shubam Gill pourraient avoir annulé leur relation présumée.

Sara Ali Khan-Shubman Gill a-t-elle arrêté ?

Entertainment News se déchaîne avec les spéculations sur la relation présumée de Sara Ali Khan et Shubman Gill depuis des mois. Mais Koimoi.com cite un nouveau portail disant qu’ils ont rompu. Dans le même temps, il y a des rumeurs selon lesquelles Shubman Gill sortirait avec Sara Tendulkar. Et tout cela a conduit à la confusion quant à savoir si Shubman sort avec Sara Ali Khan ou Sara Tendulkar. Et, maintenant, au milieu de toutes ces spéculations, il y a des rapports sur Sara Ali Khan et Shubman Gill qui ne se suivent pas. Koimoi déclare qu’un rapport dans TellyChakkar indique que Sara et Shubman se sont désabonnés sur Instagram. C’est pourquoi les rumeurs de rupture ont fait surface. Eh bien, les fans de Shubhman, Sara Ali Khan et Sara Tendulkar sont certainement curieux de le savoir.

Déclaration de Shubman Gill de l’émission de Sonam Bajwa

Shubman Gill est apparu dans l’émission de Sonam Banjwa, Dil Diyan Gallan il y a quelque temps. Sonam a demandé s’il sortait avec Sara. Shubman a répondu « Peut-être ». Il n’a pas été indiqué à quelle Sara l’actrice a été demandée, Sara Ali Khan ou Sara Tendulkar. Lorsqu’il a été poussé à révéler la vérité, Shubman a déclaré qu’il disait la vérité. Il peut ou non sortir avec Sara. Les commentaires ont afflué demandant à Shubman de révéler de quelle Sara ils parlaient.

Pendant ce temps, Shubman a récemment été accusé d’avoir posé sur le toit d’une voiture lorsqu’il a assisté au lancement de la remorque hindi de Spider-Man. Shubman a prêté sa voix à la version doublée en hindi de Spiderman. Ailleurs, GT vs MI, c’est-à-dire Gujarat Titans vs Mumbai Indians se déroule pendant que vous lisez ceci. Shubman a frappé un siècle dans ses manches. Il a marqué 129 balles sur 60. Avec un taux de course de 215, Shubman a frappé 10 six et 7 quatre. Il a été largué avant et cela a coûté très cher aux Indiens de Mumbai.