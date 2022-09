La diva de Bollywood, Sara Ali Khan et le joueur de cricket Shubman Gill ont déclenché des rumeurs de rencontres après qu’une vidéo soit devenue virale sur Internet les montrant en train de dîner ensemble, le mois dernier. Le clip a été partagé sur TikTok qui montre une femme les repérant tous les deux à Bastian à Mumbai. Jeudi, Shubman a eu un an de plus et les souhaits d’anniversaire ont afflué pour le joueur de cricket. Un de ses amis Khushpreet Singh Aulakh a partagé une série de photos pour souhaiter un joyeux anniversaire à Shubman.

Mais ce qui a attiré l’attention des fans de l’œil d’aigle, c’est un extrait de sa légende qui disait « Bahut Sara pyaar ». La légende du message était la suivante: “Joyeux anniversaire à My Main Man, The OG, Annoying et le bébé diplômé de Google Mais honnêtement, ma vie serait nulle sans toi J’espère que Dieu te bénira avec plus de succès, d’excuses, de connaissances Google et bhut SARA pyaar de tout le monde.” Cependant, l’ami de Shubman a changé son compte Instagram en compte privé.

Plus tôt, la rumeur disait que l’actrice de Simbaa sortait avec sa co-star de Love Aaj Kal 2, Kartik Aaryan. Pendant ce temps, elle a récemment confirmé qu’elle sortait avec lui.

Sara est apparue sur Koffee With Karan saison 7 avec Jahnvi Kapoor, pendant le chat, le cinéaste Karan Johar lui a rappelé sa confession de vouloir sortir avec Kartik. « La dernière fois que vous étiez sur ce canapé, vous avez annoncé publiquement que vous vouliez sortir avec Kartik Aaryan et cela s’est produit », a souligné Karan, ce à quoi Sara a répondu : « Ouais », confirmant la relation.

Pendant ce temps, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Shubman sortait avec la fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar, à plusieurs reprises. Cependant, des rumeurs sur leur rupture ont fait surface après que leurs fans ont remarqué que le duo ne se suivait plus. Peu de temps après, Sara Ali Khan et Shubman Gill ont été cliqués ensemble lors d’un dîner.

Côté travail, Sara Ali Khan sera ensuite vue aux côtés de Vicky Kaushal dans le film sans titre de Laxman Utekar.

