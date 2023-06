Sara Ali Khan se souvient de Sushant Singh Rajput ; partage des photos de leur premier voyage à Kedarnath

Sara Ali Khan a exprimé ses sentiments envers sa défunte co-star Sushant Singh Rajput, décédée aujourd’hui, il y a trois ans, et qui a laissé le monde engourdi par sa perte. L’actrice s’est rendue sur son Instagram et s’est souvenue de lui en partageant leur premier voyage à Kedarnath alors qu’elle faisait ses débuts avec le film du même nom face à Sushant, réalisé par Abhishek Kapoor, alias Gattu. Ces images vous feront instantanément embrasser beaucoup Sushant et souhaiter qu’il soit là. Partageant les photos, Sara a écrit : « En route pour Kedarnath pour la première fois. En route pour prendre des photos pour la première fois. Et je sais qu’aucun des deux ne ressentira plus jamais la même chose. rivières, nuages, clair de lune, Kedarnath et Allah Hoo, je sais que tu es là. Continue à briller parmi tes étoiles, de Kedarnath à Andromède ».

Sara Ali Khan est émue car Sushant Singh Rajput lui manque énormément à l’occasion de son troisième anniversaire de mort aujourd’hui.

Non seulement Kedarnath mais même Bollywood ne seront plus jamais les mêmes après Sushant Singh Rajput, son absence aura manqué et comment. Sara et Sushant étaient censés être amoureux l’un de l’autre, et ils se sont rapprochés lors du tournage de leur premier film, et les wallas de l’industrie n’étaient pas très positifs à propos de Sara datant des rapports de réclamations de Sushant; en fait, dans l’une de ses interactions, Kareena Kapoor Khan a même déclaré ouvertement qu’elle ne pensait pas que Sara devrait sortir avec sa première co-star, et c’est Sushant Singh Rajput. Bebo lui a massivement trollé cette déclaration plus tard.

Kangana Ranaut avait également fustigé l’industrie et même Bebo pour avoir ridiculisé Sushant après sa mort et avait parlé de son conseil à Sara de ne pas sortir avec son premier héros. partageant même une chambre pendant leur extérieur, pourquoi ces enfants fantaisistes du népotisme montrent des rêves à des étrangers vulnérables, puis les jettent publiquement? Pas étonnant qu’il soit tombé amoureux d’un post de vautour ».

Dans son autre tweet, Kangana a mentionné: « Je crois que Sara a dû l’aimer, il n’était pas idiot de tomber amoureux d’une fille dont l’affection n’est pas authentique, mais elle a dû être sous pression, ce que j’ai partagé avec Hrithik était authentique à cela. Je n’ai toujours aucun doute sur la raison pour laquelle il est soudainement devenu si hostile est toujours un mystère pour moi ». Sara et Sushant ont été vus ensemble à Kedarnath en 2018 et après deux ans, l’acteur est décédé.