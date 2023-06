Sara Ali Khan se perd dans les chants de Lord Mahakal au temple Mahakaleshwar d’Ujjain, les vidéos intérieures deviennent virales

Le dernier film de Sara Ali Khan avec Zara Hatke Zara Bachke est devenu un gagnant du box-office, et le film s’est extrêmement bien comporté au box-office. Après l’effondrement de l’entreprise d’Adipurush en raison de critiques négatives, le film de Sara a de nouveau connu un coup de pouce et le film a franchi la barre des 70 crores de roupies au box-office indien.

Pour remercier Dieu et célébrer le succès de son dernier film, Sara a visité le temple Mahakaleshwar, le temple Kal Bhairav ​​(Ujjain) et le temple Khajrana Ganesh (Indore). Les photos et vidéos de sa visite sont devenues virales en un rien de temps. Dans l’une des vidéos du temple d’Ujjain, Sara canalisait sa spiritualité en entendant les vibrations des chants de Lord Mahakal. Sara avait l’air en paix lors de sa visite. Dans une autre vidéo, Sara est capturée en train de joindre ses mains et de se consacrer à Dieu. Dans une autre vidéo, Sara a offert ses prières et effectué les rituels. Sara a même reçu une guirlande spéciale de l’intérieur du temple, et en quittant les lieux, elle a interagi avec l’une de ses fans féminines et a salué « Jai Mahakal, kaise ho aap? » Le fan l’a félicitée pour le succès de son dernier film et elle a répondu : « Dhanyawaad ​​(Merci). »

Voici les vidéos et photos de Sara Ali Khan





Sara Ali Khan a même partagé quelques photos de sa visite sur son Instagram sous forme d’histoires et a résumé son expérience avec la légende « Paisible dans la journée ».

Voici les histoires Instagram de Sara Ali Khan





Sara est une personne spirituelle et elle aime trouver la paix en visitant des lieux religieux. Sara a déjà été moquée par quelques internautes sur sa croyance religieuse. Quelques personnes ont demandé pourquoi l’actrice va au temple alors qu’elle est musulmane. Quelques jours avant la sortie de son dernier film, Sara l’a clairement dit, l’actrice a déclaré : « yeh jo meri niji maanyata he, ye meri niji maanyata hain. Main Ajmer Sharif utni shiddat se jaungi jitni ki Bangla Sahib, jitna Mahakal, aur main jaati rahungi. Toh jisko bhi jo bhi bolna hai, woh bol sakte hai. Mujhe koi problem nahi hai. Lekin kahi bhi jaakar sabse jaruri baat ye hoti hai ki aapko waha ki urja achchi lagni chahiye…main urja mein maanyata rakhti hoon ( Mes convictions personnelles sont les miennes. J’irai à Ajmer Sharif avec la même dévotion avec laquelle j’irai à Bangla Sahib ou Mahakal. Je continuerai à visiter. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, je n’ai aucun problème. Pour moi, l’énergie d’un lieu est important… Je crois à l’énergie). »

Côté travail, Sara sera ensuite vue dans Metro In Dino d’Anurag Basu avec Aditya Roy Kapur. Le film devrait sortir d’ici la fin de l’année.