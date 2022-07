Sara Ali Khan se fait couper les cheveux rapidement en itinérance en Italie, les internautes l’appellent “jugaadu”

Sara Ali Khan a prouvé que nous, les Indiens, excellons toujours dans le « jugaad ». Nous avons des raccourcis et des hacks pour tout. Actuellement, l’actrice est en vacances en Italie, et elle a conquis les lieux avec son attitude street-smart.

L’actrice d’Arangi Re a partagé une série de vidéos sur Instagram, dans lesquelles elle se fait couper rapidement dans un saloon. D’après la vidéo, il semble que Sara errait dans les rues et elle a décidé de couper rapidement ses jolies mèches. Dans le clip, Sara demande au coiffeur de tenir le bout de ses mèches et de le tailler un peu. Le barbier a suivi les instructions de l’actrice et lui a donné avec succès la coiffure rapide. Sara a remercié le coiffeur et le clip est devenu viral instantanément.

Regardez la vidéo entière ici







Les internautes ont apprécié la petite aventure de Sara en France, et ils ont partagé leur point de vue à ce sujet. Un utilisateur a ajouté : “Ghar par hi kat leti khud… ne me dites pas que pour cette coupe de hai, elle a payé des milliers.” Un autre utilisateur a ajouté : “Yaha pe bhi paise bachati huyi Sara.” Un internaute a ajouté: “Vraiment, elle seule peut le faire.” Un autre internaute l’a appelée “Cutest”. L’un des internautes l’a taguée comme “jugaadu”.

Récemment, Sara Ali Khan est apparue sur Koffee With Karan 7 avec Janhvi Kapoor, et elle a révélé un mystère majeur lié à ses rumeurs de rencontres. “Je remonte à avant la pandémie. Je ne connais pas le niveau de votre amitié aujourd’hui, mais je ne me souviens pas qu’il y en ait eu. Je me souviens que vous êtes tous les deux sortis avec des frères et sœurs auparavant”, a déclaré Karan en parlant à Sara et Janhvi dans l’émission.

Sara et Janhvi ont été surpris après que Karan ait révélé des détails sur la vie amoureuse des actrices à la télévision nationale. Sara a demandé à Janhvi si elle savait que Karan allait le faire, et cette dernière a dit qu’elle ne l’avait pas fait. Karan a alors dit: “Je veux dire que c’était le passé. Vous êtes tous les deux sortis avec deux frères. Et le point commun entre nous trois est qu’ils vivaient tous les deux dans mon immeuble.” En un rien de temps, les fans ont enfilé le chapeau du harceleur et ont creusé quelques photos qui prouvent apparemment que Sara et Janhvi sont sortis avec des frères et sœurs à un moment donné. Côté travail, Sara sera bientôt vue avec Vicky Kaushal dans le prochain drame romantique sans titre de Laxman Utekar.