Sara Ali Khan est connue pour ses choix vestimentaires flamboyants et lorsque l’actrice de Kedarnath a choisi de porter un simple salwaar kameez jaune lors des festivités de Ganpati Visarjan le vendredi 9 septembre au domicile du ministre en chef du Maharashtra Eknath Shinde, elle a été brutalement traquée par les internautes.

Le couple réel Deepika Padukone et Ranveer Singh a également assisté aux célébrations et était ravissant en portant des tenues traditionnelles. L’actrice de Piku portait une kurta verte en velours avec une dupatta rouge brodée, tandis que l’acteur de Simmba a complimenté sa femme avec une kurta rouge et un pyjama blanc associé à une veste Nehru.

Comme les stars de Bajirao Mastani avaient l’air éthérées, les utilisateurs d’Instagram ont appelé Sara Ali Khan et certains ont même dit qu’elle ressemblait à l’aide domestique de Deepika en civil. Les fans de Sara ont rapidement défendu l’actrice de Love Aaj Kal et ont fait des commentaires tels que “Sara a l’air si simple mais si belle” et “Elle est toujours la plus belle dans ses looks les plus simples”.

Même Ranveer Singh a été brutalement trollé alors que l’acteur de Jayeshbhai Jordaar était comparé à Abhijeet Bichukale en raison de la similitude de leur apparence. Ce dernier est devenu célèbre après avoir participé à l’émission de téléréalité animée par Salman Khan Bigg Boss 15 et a souvent été vu impliqué dans des combats avec l’acteur Sultan.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Ranveer Singh sera vu ensuite dans le premier double rôle de sa carrière dans la comédie de Rohit Shetty, Cirkus, face à Pooja Hegde, dont la sortie est prévue pour Noël plus tard cette année. Le film affrontera Katrina Kaif et Vijay Sethupathi avec Merry Christmas et le thriller d’action dystopique Ganapath de Tiger Shroff.

D’autre part, Deepika Padukone sera vue partager l’espace d’écran avec Shah Rukh Khan et John Abraham dans le très attendu actioner Pathaan en janvier et Sara a Gaslight dans son pipeline avec Vikrant Massey, dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée.