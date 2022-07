Sara Ali Khan se fait brutalement troller pour sa promenade sur la rampe, les internautes l’appellent “ki dukaan exagéré”

Tout le monde peut probablement convenir que Sara Ali Khan a un style personnel très coloré, distinctif et amusant. Sara a récemment parcouru la rampe et beaucoup de gens ont été impressionnés. Cependant, elle a également reçu des moqueries pour son autre promenade “unique”.









Découvrez ce que les fans ont dit:









Selon le rapport d’ANI, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aime porter aux rendez-vous, elle a ri et a mentionné qu’elle aimait porter du salwar kameez. Sara a dit, “ma tenue de rendez-vous serait un kameez salwar chikankari blanc et quelque chose de fluo avec qui ne correspond pas du tout!” Lorsqu’on lui a demandé quel type de maquillage elle irait, Sara a dit, baume, rien d’autre.” Eh bien, ce n’est pas une surprise que Sara ait mentionné Salwar Kameez, elle est très souvent photographiée par des paparazzi qui en portent un !

Revenant à Indian Couture Week, à couper le souffle, Sara a parcouru la rampe pour Falguni et Shane Peacock à New Delhi. Vêtue d’une belle robe de soirée bleue très ornée, Sara a mis le feu à la rampe blanche sur le thème de la renaissance française.

Le duo de créateurs a présenté vendredi sa dernière collection “Love Forever”. Inspiré par l’Art nouveau et l’ampleur de l’architecture française où les éléments se marient aux facettes architecturales indiennes comme les minarets, les arcades et les dômes, le duo de designers a mis en place un spectacle de rêve et esthétique. La culture indo-parisienne se reflète dans chaque silhouette.

De la retranscription des innombrables structures du joyau architectural sur des ensembles jusqu’à leur vernissage de pierres raffinées et de perles, la collection reflète l’essence de la tapisserie française en habit traditionnel indien. Conçue pour les mariées indiennes modernes, la palette de couleurs passe de teintes plus douces comme l’ivoire champagne, le blush pâle, le parfait rose, la vieille rose, le fouet de pêche, le rouge betterave et le rôti français à des teintes plus profondes comme le poivre, le vert pierre métallique, l’étain métallique, l’or doré. , et les blancs d’opale signature. Des chemisiers courts avec des détails transparents, des plumes et des volants ont été associés à des appliques chromées et à des cristaux intégrés pour créer des Lehengas structurés. L’un des accents mis en évidence introduits était le voile de visage embelli. Samedi, deux autres créateurs – Kunal Rawal et Amit Aggarwal présenteront leurs pièces de haute couture. Anamika Khanna clôturera la Couture Week dimanche

