Sara Ali Khan se fait brutalement troller pour avoir posé en bikini, les internautes disent “kuch toh sharm kar lo”

Sara Ali Khan ne manque jamais de surprendre ses followers. Si Sara peut être mignonne et adorable dans des tenues traditionnelles, elle peut aussi faire monter la température en enfilant des bikinis à la perfection. Récemment, Sara a publié une photo de sa séance photo, dans laquelle elle pose dans un endroit pittoresque en maillot de bain.

Sara avait l’air plutôt sexy en maillot de bain et elle a posté la photo avec un message sur l’amour-propre. Khan a légendé la photo en disant: “Soyez à terre. Sortez de votre coquille. Prenez le temps de naviguer. Évitez la pression de la jetée. La beauté de la vie marine. Ne soyez pas si fatigué au travail que vous manquez les belles vagues de la vie.”

Voici la photo







Bien que Sara ait l’air magnifique sur la photo, les internautes se sont fâchés avec elle et ils l’ont brutalement trollée. Un utilisateur a écrit : « Kuch toh shram karo ». Un autre utilisateur a écrit : “Cycle ke chain me kapda fas gaya hai…aas paas koi nahi hai to dekh rahi hai ki koi magarmach aake kapda chain se nikal de.” Un internaute a demandé : « Ese bikni pehan ke kon saical chalata hy ». Un autre internaute a écrit : “Yeh toh sirf pose hai in wastro main cycle chla ke dikha dijiye, agar kapde pariyon main nhi phase toh aap toh aap Olympic ja skti hai.” Un autre internaute a ajouté : “Mam aap muslim ho ya English women Jo aise dress pehan te ho.”

Parmi la haine, il y avait aussi des gens qui soutenaient Sara. Un utilisateur a ajouté : « Kiya Muslim Kiya Hindu laga rakha ha. Un autre utilisateur a ajouté : “Une belle sirène qui se ressemble s’amuse à faire du vélo le long de Shore.”

Récemment, le beau-père de Sara, Shubman Gill, a fait la une des journaux en commentant leur relation. Le joueur de cricket est apparu dans une émission de chat, et quand on lui a posé des questions sur ses rumeurs de rendez-vous avec l’actrice, Gill a donné une réponse énigmatique en disant : “peut-être… peut-être pas”. Sur le plan du travail, Sara a ensuite été vue avec Vicky Kaushal dans la prochaine comédie romantique sans titre de Laxman Utekar. On la verra dans Gaslight avec Vikrant Massey et Chitrangdha Singh.