Sara Ali Khan se fait appeler, Ibrahim Ali Khan « humshakal bacche » de « Raja » Saif Ali Khan, « Rani » Amrita Singh

La dernière publication Instagram de Sara Ali Khan a impressionné les fans lorsqu’elle a mentionné ses parents, son ex-couple, Saif Ali Khan et Amrita Singh comme roi et reine.

En ce qui concerne les sous-titres des réseaux sociaux, Sara Ali Khan peut proposer les options les plus originales et les plus spirituelles. Alors que les festivités de Ganesh Chaturthi ont commencé, de nombreuses célébrités se sont rendues à la résidence Ambani, alors que la famille accueillait Bappa chez elle. Avant de faire son apparition publique avec son frère Ibrahim Ali Khan, Sara a partagé leur OOTD sur son Instagram.

Pour l’occasion spéciale, Sara a enfilé un salwar kameez rouge et elle portait une chaîne avec Shivlinga. Alors qu’Ibrahim portait une kurta rouge sous une veste Nehru assortie et un pyjama blanc. Le duo fraternel était superbe dans leurs tenues, mais c’est la légende de Sara qui a enlevé la vedette. Dans la légende, Sara a appelé ses parents, l’ex-couple Saif Ali Khan et Amrita Singh, « Raja » et « Rani », et a écrit : « Ek Tha Raja Ek Thi Rani. Dono ke hue hamshakal bacche. C’est tout Khatam Kahaani. » Voici le message





Dès que Sara a partagé les photos, de nombreux internautes ont loué la bizarrerie de Sara et apprécié sa légende créative. Un internaute a écrit : « Amrita Singh et Saif asli account se aao ». Un autre internaute a écrit : « Il a l’air si paisible et un peu sérieux. Que les liens entre frère et sœur restent forts. » Un internaute a écrit : « Vous devez parler de vos parents, car vous leur ressemblez tous les deux. Chanceux. » Un autre internaute a écrit : « Les gars, elle parle de leurs parents et pas d’eux-mêmes… lisez au moins correctement la légende. » L’un des internautes a écrit : « Ha ha ha ha. Waah waah waah belle photo avec des lignes drôles ».

Côté travail, Sara a été vue pour la dernière fois dans le super hit Zara Hatke Zara Bachke avec Vicky Kaushal. On la verra bientôt dans Metro In Dino d’Anurag Basu. D’autre part, Ibrahim avait assisté Karan Johar dans son retour en tant que réalisateur Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Selon les informations, Ibrahim a terminé son premier film, qui est le remake de Hridyam. Le film serait réalisé par Kayoze Irani et met également en vedette Kajol, Prithviraj Sukumaran et Rajesh Sharma. LIRE : Sara Ali Khan révèle qu’Ibrahim Ali Khan a « fini de tourner » son premier film en tant qu’acteur, les internautes disent « un bébé nepo de plus »