Sara Ali Khan révèle les détails de sa première rencontre avec papa Saif Ali Khan, le nouveau-né de Kareena Kapoor Khan

La star et actrice Sara Ali Khan passe souvent du temps de qualité avec sa famille. L’acteur s’est récemment rendu chez le père Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan pour rencontrer leur nouveau-né.

Dans une interview avec News18, Sara a déclaré: « Il m’a regardé et m’a souri et j’ai juste fondu. Il est juste une boule de gentillesse. Ma blague courante avec mon père est qu’il a eu un enfant dans chaque décennie de sa vie – dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, et maintenant il a la cinquantaine. Il a vraiment beaucoup de chance de profiter de quatre avatars différents de la paternité (rires). Cet enfant va apporter encore plus de joie et d’excitation dans la vie de mon père et de Kareena et je ne pourrais pas être plus heureux pour eux. »

Pour Sara, sa famille est tout. Elle peut mener une vie très chargée, mais passer du temps avec sa mère et son frère est sa priorité absolue. Partageant comment le verrouillage l’a rapprochée d’eux comme jamais auparavant, Sara a déclaré: «Ma mère est tout mon univers. Je suis aussi très protecteur envers mon frère. Et je pense que le seul bon côté du confinement a été le temps que nous avons passé ensemble. Parce que j’étais à l’Université de Columbia pendant trois ans, puis Ibrahim était parti étudier pendant encore trois ans. Cela fait donc six ans que nous n’avons pas vécu dans la même maison. »

Elle a ajouté: « Même si Ibrahim est à peu près un garçon de 20 ans qui a son propre groupe d’amis et sa PlayStation avec qui il préfère jouer que bavarder avec sa sœur, le simple fait de l’avoir à la maison est tellement réconfortant . Et, maman et moi partageons une excellente équation, de regarder la télévision ensemble à sortir et à bavarder. C’est tellement important pour moi d’avoir ce temps et d’aller avec eux quelque part, même si c’est Lonavala ou Goa et de pouvoir simplement rester dans une villa avec eux. C’est comme un privilège incroyable à avoir. »