Sara Ali Khan partage une superbe photo de piscine de retour, laisse les fans en redemander

Jeudi 17 juin, Sara Ali Khan a partagé un tas de photos de retour sur son compte Instagram de son escapade qu’elle a appréciée avec ses amis.

Sur l’une des photos, Sara et ses amis créent des lettres d’amour à travers leurs mains en l’air. Sur une autre photo, l’acteur de 25 ans est assis sur un rocher au bord du lac en regardant la caméra.

Une autre photo montre Sara de dos profitant de la piscine toute seule. Elle a également partagé un clip boomerang de sa nage à l’intérieur de la piscine.

Partageant les photos sur Instagram, Sara a écrit : « L’amour est dans l’air #throwback mais aussi #takemeback. »

Sara est l’une des célébrités les plus suivies sur les réseaux sociaux. Elle a un grand nombre de fans et chaque publication qu’elle partage devient virale sur Internet.

Ce n’est un secret pour personne, Sara adore passer du temps avec sa famille. Plus tôt ce mois-ci, elle a partagé une photo d’elle avec sa mère Amrita Singh où l’acteur a été vu se faire masser la tête par sa mère.

Elle a été vue pour la dernière fois dans « Coolie No. 1 » de David Dhawan aux côtés de Varun Dhawan et sera vue dans « Atrangi Re » d’Aanand L Rai. Le film mettra également en vedette Akshay Kumar et Dhanush dans des rôles clés.