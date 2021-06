Sara Ali Khan partage une photo inédite de ses jours avant la perte de poids

Sara Ali Khan est l’une des divas les plus glamour de Bollywood. L’acteur a travaillé dur pour se débarrasser de l’excès de poids de son corps et elle adore afficher son corps tonique encore et encore. L’actrice de « Kedarnath » partage souvent des photos de ses jours avant la perte de poids sur ses réseaux sociaux.

Dimanche 13 juin, Sara avait posté une photo sur sa story Instagram de ses amis jouant aux cartes avec elle. Dans l’histoire suivante, elle a partagé une photo cliquée avant ses jours de transformation physique. Sur la photo, une adorable Sara pose pour la caméra. « Je joue toujours aux cartes », a-t-elle légendé la photo et a également collé des autocollants de cartes et un autre indiquant « retour en arrière ».

L’année dernière, l’actrice avait posté une vidéo sur Instagram partageant son parcours de « Sara ka sara » à « Sara ka aadha ». Elle a sous-titré son message en disant: « Namaste Darshako Lockdown Edition Episode 2: De Sara ka Sara à Sara ka aadha (De tout Sara à la moitié de Sara). »

Lors de ses débuts dans « Koffee With Karan », Sara s’était confiée sur la vie avec le SOPK (syndrome des ovaires polykystiques). Elle avait dit : « Je pesais 96 kg. ‘Ce serait presque impoli de t’appeler gros’, c’est ce que tu as dit (Saif Ali Khan, son père). En fait, j’avais le PCOD. , je pense que j’ai pris la quantité de poids que j’ai prise. À cause de cela, il y avait aussi un problème hormonal.

Dans une autre interview, Sara avait parlé de son problème de perte de poids et avait déclaré : « Je suis allée à Columbia pendant quatre ans et à la fin de la deuxième année, j’ai décidé que je voulais agir comme je l’ai dit, j’ai toujours su, mais cette réalisation a coïncidé avec la balance disant que je pesais 96 kilos. Donc, c’était un peu difficile. Ensuite, c’est en dernière année d’université en Amérique que j’ai perdu du poids. «