Sara Ali Khan partage une photo époustouflante d’elle prise par sa co-star d’« Atrange re » Akshay Kumar

La fille de Saif Ali Khan, Sara Ali Khan, est d’une beauté naturelle, à couper le souffle. L’acteur a partagé jeudi 8 juillet une photo BTS des décors de son prochain film ‘Atrangi Re’, qui, selon Sara, a été cliquée par sa co-star du film, Akshay Kumar.

Sur la photo du portrait, on peut voir Sara sans maquillage alors qu’elle regarde l’appareil photo avec ses beaux yeux bruns. Des mèches de cheveux tombent sur son visage qui brille dans un éclairage jaune chaud. En partageant la magnifique photo, Sara a écrit « Je pensais que ces jours ne finiraient jamais #bts #atrangire. » Elle a également donné les crédits photo à Akshay Kumar « monsieur ».

Les fans de Sara l’ont comblée d’amour et de compliments alors qu’ils laissaient tomber des émojis de cœur et de feu dans la section des commentaires. « WOW SI JOLIE VOUS ÊTES », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Si belle maman. » Un troisième utilisateur a commenté : « Comment une image peut-elle être si paisible ? Je ne peux pas me quitter des yeux », avec des emojis cardiaques tandis qu’un quatrième a écrit: « Wow, tu es la meilleure fille la plus jolie du monde. »

Des célébrités comme Akshay Kumar, Janhvi Kapoor, Sidharth Malhotra, Ayushmann Khurrana, Navya Naveli Nanda et Ananya Panday ont tapé deux fois sur la photo.

Réalisé par Aanand L Rai, « Atrange Re » met également en vedette Dhanush. Le tournage du film s’est terminé en mars de cette année. Prenant sur Instagram, Sara a partagé un tas de photos BTS avec ses co-stars.

« C’est un film wrap Ek saal baad Merci beaucoup @aanandlrai monsieur de m’avoir donné ce rôle, ce film et cette opportunité. Mais plus que cela, merci pour votre amour inconditionnel, votre soutien indéfectible, le meilleur darshan indien, le délicieux khana, le lever du soleil tôt le matin, les soirées soufi au gingembre et l’année la plus mémorable avec la meilleure équipe @dhanushkraja merci d’être toujours utile, motivant et inspirant. Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur partenaire dans ce voyage et oui merci de m’avoir présenté votre incroyable musique et vos variétés de plats du sud de l’Inde qui mettent l’eau à la bouche (même si nous aurions pu éviter cette indulgence pendant les tournages) Et merci beaucoup @ akshaykumar monsieur pour avoir apporté tant d’amour, de rires, d’énergie et de positivité sur notre plateau et désolé de vous avoir harcelé pour des photos dans tous nos costumes monsieur.

Parlant du film, Aanand avait déclaré plus tôt: « Les trois personnages sont drôlement étranges et c’est leur voyage émotionnel. Je suis toujours à la recherche de partenaires qui sont aussi touchés émotionnellement que moi par l’histoire et tous les trois sont comme ça. Chaque personnage de ce film a ses propres traits qui les placeront dans un espace invisible. »