Sara Ali Khan partage une photo de retour de son temps à la plage, des jumeaux avec un petit ami mystérieux

La diva de Bollywood Sara Ali Khan est une utilisatrice active des médias sociaux. Elle taquine souvent ses fans avec ses projets à venir, des photos de ses vacances, des photos de son enfance et des mises à jour de sa vie personnelle, y compris des images avec sa mère Amrita Singh et son frère Ibrahim Ali Khan parmi d’autres membres de la famille sur Instagram.

Connue pour son personnage magnétique à l’écran et sa nature enjouée, Sara bénéficie d’un grand fan des médias sociaux à la suite duquel elle ne manque jamais de se divertir avec ses singeries. En fait, même la pandémie ne l’a pas empêchée de partager des messages amusants avec ses abonnés.

Et à un moment où au milieu de la pandémie, plusieurs célébrités de Bollywood ont partagé des photos rappelant leurs jours pré-COVID, Sara a également partagé une photo de retour sur ses histoires Instagram se souvenant de son temps à la plage, profitant du bon vieux temps avec son ami Jehan Handa .

Sur la photo, Sara et Jehan se voient en train de s’embrasser tout en se jumelant dans des tenues aux couleurs coordonnées. Alors que Jehan peut être vu enfilant une chemise de couleur orange et un pantalon à rayures, Sara portait une robe orange assortie.

Regardez la photo ici :

Alors que Sara est l’une des héroïnes les plus recherchées de la génération Z, Jehan est le directeur créatif de Guy in the Sky Pictures – la société de production du cinéaste Abhishek Kapoor qui a produit le premier film de Sara, « Kedarnath ».

Côté travail, on verra Sara dans « Atrangi Re » d’Anand L Rai face à Akshay Kumar et Dhanush.