Sara Ali Khan partage une adorable photo d’enfance de l’école, pouvez-vous la repérer ? | Nouvelles des gens

New Delhi: Samedi 19 juin, l’actrice de Bollywood Sara Ali Khan s’est rendue sur Instagram pour partager une photo inédite de son enfance et a demandé aux fans de voir s’ils pouvaient la repérer.

La photo date de l’école de Sara et semble être une photo de classe typique sur laquelle nous avons tous cliqué à l’école. Enfant, Sara a l’air incroyablement mignonne alors qu’elle fait la moue et pose pour la photo.

Découvrez la photo de retour:

Plus tôt, Sara avait parlé du dernier-né de leur famille, le deuxième enfant de Kareena Kapoor et Saif Ali Khan dans un quotidien de premier plan.

Elle a déclaré à News18: « Il m’a regardé et m’a souri et j’ai juste fondu. C’est juste une boule de gentillesse. Ma blague courante avec mon père est qu’il a eu un enfant dans chaque décennie de sa vie – dans la vingtaine, la trentaine , 40 ans, et maintenant il a 50 ans. Il a vraiment beaucoup de chance de profiter de quatre avatars différents de la paternité. Cet enfant va apporter encore plus de joie et d’excitation à la vie de mon père et de Kareena et je ne pourrais pas être plus heureux pour eux . »

Sur le plan du travail, Sara a été vue pour la dernière fois dans Coolie No 1, aux côtés de Varun Dhawan en 2020. En dehors de cela, elle a «Atrangi Re» aux côtés d’Akshay Kumar et Dhanush dans son chaton. Le film est réalisé par Aanand L Rai.