Sara Ali Khan partage une adorable photo de retour de ses jours d’école et demande aux fans de la trouver

Sara Ali Khan a récemment profité de son histoire Instagram et a partagé une photo de son enfance.

Assise sur les escaliers de l’école pour une photo, l’actrice revient dans le passé et a demandé à ses fans de la repérer. Sara peut être vue assise dans le coin inférieur droit avec ses camarades de classe et ses professeurs sur la photo.

Elle et ses camarades de classe ont été vus vêtus d’un uniforme tout blanc avec les initiales BMS imprimées sur leurs T-shirts. Elle a décoré l’histoire avec des autocollants de retour, des danseuses et un autocollant contextuel qui disait « Trouve-moi ».

L’actrice est très active sur ses réseaux sociaux et garde ses fans bien connectés avec elle. Il y a quelques jours, Une photo d’enfance de Sara Ali Khan a été partagée sur Instagram par sa tante Saba Ali Khan. Elle a posté un sondage sur l’histoire donnant aux fans une option entre « doux ou méchant ».

Il y a quelques mois, Sara a rendu visite au fils nouveau-né de Saif Ali Khan et Kareena Kapoor. Interrogée sur sa visite au nouveau bébé, Sara a déclaré à News18: « Il m’a regardé et m’a souri et j’ai juste fondu.

Sara a fait ses études à Mumbai avant de se rendre aux États-Unis pour ses études supérieures. Ananya Panday avait une fois révélé que Sara était son aînée à l’école. Selon NDTV, Ananya et Sara ont fait leurs études à l’école internationale Dhirubhai Ambani de Mumbai.

Sur le plan du travail, Sara a été vue pour la dernière fois dans le redémarrage de Coolie No 1 de David Dhawan, aux côtés de Varun Dhawan. On la verra ensuite dans Atrangi Re d’Aanand L Rai, qui met également en vedette Akshay Kumar et Dhanush. Le film est prévu pour une sortie le 6 août.