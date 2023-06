Sara Ali Khan partage des photos de BTS avec Sushant Singh Rajput de Kedarnath à l’occasion de son 3e anniversaire de décès : « Je sais que tu es… »

Sara Ali Khan partage des photos de BTS avec Sushant Singh Rajput de Kedarnath à l’occasion de son 3e anniversaire de décès

Sara Ali Khan, qui connaît actuellement le succès de son récent film Zara Hatke Zara Bachke, a fait ses débuts à Bollywood avec le film Kedarnath avec le regretté acteur Sushant Singh Rajput. Se souvenant du défunt acteur à l’occasion de son troisième anniversaire de décès, Sara Ali Khan a partagé des images BTS du film et a écrit une note réconfortante.

Mercredi, Sara Ali Khan s’est rendue sur son Instagram et a partagé des photos BTS inédites avec Sushant Singh Rajput de son premier film Kedarnath. Sur l’une des images, les acteurs ont été vus posant pour la caméra alors qu’ils profitaient ensemble du tour en hélicoptère. Sur une autre photo, les acteurs ont été vus en train de lire leurs scripts alors qu’ils étaient assis sur le lieu de tournage (Kedarnath).





Sushant Singh Rajput avait l’air heureux et a été vu souriant largement sur les photos. En partageant les photos, Sara Ali Khan est devenue émue et a écrit : « En route pour Kedarnath pour la première fois. En route pour tirer pour la première fois. Et je sais qu’aucun des deux ne ressentira plus jamais la même chose. Mais quelque part entre l’action, la coupe, le lever du soleil, les rivières, les nuages, le clair de lune, Kedarnath et Allah Hoo, je sais que tu es là. Continuez à briller parmi vos étoiles. De Kedarnath à Andromède.

Dirigé par Abhishek Kapoor, le film mettait en vedette Sara Ali Khan et Sushant Singh Rajput. Le film a été un succès commercial et a collecté Rs 76 crore dans le monde entier.

Sushant Singh Rajput a rendu son dernier soupir le 14 juin 2020. L’acteur a été retrouvé pendu dans sa résidence à Bandra, Mumbai. L’acteur a figuré dans certains des films à succès commerciaux comme Chhichhore, PK, MS Dhoni: The Untold Story, et plus encore et a été suivi par un énorme fan.

Pendant ce temps, Sara Ali Khan sera ensuite vue dans le film Metro… In Dino dirigé par Anurag Basu. L’actrice sera vue partager l’écran avec Aditya Roy Kapur dans le film. Le film met également en vedette Ali Fazal, Anupam Kher et Neena Gupta dans des rôles clés.

