Sara Ali Khan partage des moments BTS des décors d’Arangi Re alors que le film d’Aanand L Rai termine un an

Mettant en vedette Sara Ali Khan, Dhanush et Akshay Kumar dans les rôles principaux, le drame romantique musical Arangi Re est sorti directement sur la plateforme de streaming Disney + Hotstar le 24 décembre de l’année dernière. Alors que le film terminait un an samedi, Sara s’est rendue sur son Instagram et a partagé des photos et des clips amusants des coulisses des décors du film dans une bobine.

Elle a également écrit une note sincère rappelant le moment où elle a tourné pour le film. Sara a écrit : “Il y a un an, aujourd’hui, j’ai partagé Rinku Suryavanshi avec vous tous. Je ne peux pas croire à quel point le temps a passé. C’est comme si hier @aanandlrai monsieur me faisait balancer des bouteilles de soda dans le Bihar et @vijayganguly essayait pour m’apprendre ‘l’héroïne wali adda’ à Madurai.”

“J’aimerais pouvoir revenir en arrière et faire tous ces trajets de 2 heures à la périphérie d’UP-Bihar, des tournages baarish tard dans la nuit à Varanasi, des trajets au lever du soleil à Delhi avec monsieur, de longues prises de vue régulières avec des sprints et des thumkas, et bien sûr le Idlis et Sambar que @dhanushkraja nous nourrirait et le Sarso ka Saag que @akshaykumar monsieur nous a tous eu”, a poursuivi l’actrice.





Sara, qui a fait ses débuts aux côtés du regretté acteur Sushant Singh Rajput dans le film Kedarnath de 2018, a conclu son article en se souvenant de Seema Pahwa et du réalisateur du film en écrivant : “Seema Ji me manque tellement d’être battue par des chappals par toi- parce que chaque instant après que tu as été si aimante, serviable et généreuse envers moi. @aanandlrai et son laad-pyaar me manquent beaucoup aujourd’hui”.





Même Aanand, qui a dirigé le drame émotionnel Akshay Kumar et la vedette de Bhumi Pednekar Raksha Bandhan cette année, a partagé quelques photos avec les acteurs du film et les a sous-titrées : “Certains souvenirs sont inoubliables, restant toujours vifs et réconfortants.”

