Sara Ali Khan partage d’adorables photos de retour pour souhaiter à papa Saif Ali Khan, avec son frère Ibrahim

Sara Ali Khan partage un lien très spécial avec son père, Saif Ali Khan. Non seulement elle le respecte, mais elle a également suivi ses traces et est entrée à Bollywood. À l’occasion de la fête des pères, Sara a partagé quelques photos de retour pour souhaiter à son père.

La première photo montrait le bébé Sara et Saif tenant son fils, Ibrahim Ali Khan. Sur la deuxième photo, Sara et Ibrahim légèrement adultes peuvent être vus en tenue de ski tout en serrant leur père dans ses bras. « Bonne fête des pères Abba », a écrit Sara en légende de son message avec des emojis poussins.

La tante de Sara, Soha Ali Khan, est également allée sur son compte Instagram et a souhaité à son défunt père Mansoor Ali Khan Pataudi le jour de la fête des pères. Soha a partagé des photos de retour avec son père et a écrit: « Vous êtes aimé au-delà des mots et manqué au-delà de toute mesure #happyfathersday Abba @sabapataudi. »

La sœur aînée de Soha et Saif, Saba Pataudi, a également partagé une photo inédite de sa fête d’anniversaire pour souhaiter à son père. La photo montrait la petite Soha, ses parents, Sharmila Tagore et Mansoor Ali Khan Pataudi. « Mon héros. Mon PÈRE Protégé et aimé. Il me soutenait TOUJOURS. Bonne fête des pères… Abba », a écrit Saba en légende de son message.

Pendant ce temps, lors d’une récente interaction, Sara a été interrogée sur les spéculations selon lesquelles Saif serait mécontent d’elle pour avoir choisi « Kedarnath » comme première sortie.

Répondant aux rumeurs, Sara a déclaré à india.com : « Mon père sait mieux que de faire des déclarations sur ce que je devrais faire de mieux parce que lui-même, en tant que père, m’a encouragé à prendre mes propres décisions. C’est aussi un acteur, il comprend donc mieux que la plupart des gens qu’en fin de compte, vous ne pouvez pas faire partie d’un film dont vous ne vous sentez pas convaincu et, par conséquent, il est très important que vous fassiez confiance à votre propre instinct.

L’acteur de ‘Simmba’ a ajouté : « Pour faire court, je ne pense pas qu’il ait jamais eu de problème avec ce que j’ai fait tant que mon cœur et mon âme y étaient. Et peu importe ce qu’il a pu penser ou non, après le sort de ‘Kedarnath’ et après l’amour et l’appréciation que j’ai reçus – zahir si baat hai que je savais ce que je faisais et je suis très fier de ce que j’ai choisi et de ce que j’ai fait.

Sara a été vue pour la dernière fois dans le remake de ‘Coolie No 1’, avec Varun Dhawan et son prochain projet est Akshay Kumar et Dhanush avec ‘Atrangi Re’.