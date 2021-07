Sara Ali Khan partage 10 « moyens les plus simples vers son cœur », demande aux fans de deviner sa « partie préférée »

Partageant des images esthétiquement agréables, Sara Ali Khan donne des indices sur le chemin le plus simple vers son cœur.

Sara est allée sur son Instagram et a partagé une série de photos des moments les plus aimés. Les images avaient également BTS de son film ‘Kedarnath’ face à feu l’acteur Sushant Singh Rajput.

Sur la première photo, on peut la voir en train de tenter Vrikhsasana devant de belles montagnes, vêtue d’un short noir et d’un haut court blanc. La suivante est issue d’un voyage dans les montagnes dans lequel elle pose avec sa mère Amrita et son frère Ibrahim.

Sara a inclus un clip pour qu’elle fasse des croquants, prépare du thé avec un masque et une photo de plats délicieux.

Elle a sous-titré le message comme suit : « Les moyens les plus simples d’atteindre le cœur de Sara Essayez de deviner ma partie préférée ? Le soleil levant pour commencer tôt ? Ou faire du chai comme si c’était un art ? #dimanche

Les fans ont adoré sa décharge de photos et l’ont comblée de commentaires.

Sara a récemment partagé une photo de retour avec son ami Jehan.

Sur la photo, on peut les voir s’embrasser tout en se jumelant dans des tenues de couleur coordonnée. Alors que Jehan peut être vu enfilant une chemise de couleur orange et un pantalon à rayures, Sara portait une robe orange assortie.

Côté travail, on verra Sara dans « Atrangi Re » d’Anand L Rai face à Akshay Kumar et Dhanush.

Pour les non avertis, Sara a fait ses études à Mumbai avant de se rendre aux États-Unis pour ses études supérieures. Ananya Panday avait une fois révélé que Sara était son aînée à l’école. Selon NDTV, Ananya et Sara ont fait leurs études à l’école internationale Dhirubhai Ambani de Mumbai.