Sara Ali Khan parle du divorce de ses parents Saif Ali Khan-Amrita Singh, dit que c’était la « meilleure décision » car ils n’étaient pas heureux ensemble | Nouvelles des gens

New Delhi: Sara Ali Khan, star et star de Bollywood, a récemment parlé du divorce de ses parents, Saif Ali Khan et Amrita Singh, dans un talk-show. L’actrice a déclaré que la séparation était importante pour que ses deux parents puissent être heureux individuellement car ils n’étaient pas heureux de vivre dans la même maison. Elle révèle qu’elle partage une bonne relation avec ses deux parents et considère la décision de se séparer comme la meilleure option possible.

Lors de son apparition sur Voot Original Feet Up With The Stars, saison 3, elle a déclaré: « C’est très simple. Si vous voyez qu’il y a deux options. Soit vivre dans la même maison où personne n’est heureux ou vivre séparément, où tout le monde est heureux avec leur propre vie, et vous obtenez également un type différent d’amour et de chaleur à chaque fois que vous vous rencontrez. »

Elle a révélé : « Je vis avec ma mère. C’est ma meilleure amie, c’est tout pour moi. J’ai aussi un père qui est toujours disponible au téléphone, et je peux le rencontrer quand je veux. Je ne pense pas qu’ils étaient heureux ensemble en fin de compte, donc je suppose que se séparer était la meilleure décision à prendre à l’époque. »

« Ils sont tous les deux heureux dans leur propre monde et leur propre vie et à cause de cela, leurs enfants sont heureux aussi. Nous sommes tous beaucoup plus heureux que nous ne l’aurions été à coup sûr. Donc, tout arrive pour une raison », a-t-elle ajouté.

Amrita Singh et l’acteur Saif Ali Khan s’étaient mariés en 1991 alors qu’Amrita avait 33 ans et Saif tous 21 ans. En raison de leurs différences incorrigibles, le couple a divorcé en 2004. Plus tard, Saif Ali Khan a épousé Kareena Kapoor en 2012 lors d’une cérémonie intime à Mumbai. Les deux sont devenus parents de Taimur, l’enfant vedette de Bollywood en 2016 et ont eu leur deuxième fils Jeh en 2021 – ils sont les demi-frères et sœurs de Sara Ali Khan et d’Ibrahim.

Sur le plan du travail, Sara a été vue pour la dernière fois dans Coolie No 1, aux côtés de Varun Dhawan en 2020. En dehors de cela, elle a «Atrangi Re» aux côtés d’Akshay Kumar et Dhanush dans son chaton. Le film est réalisé par Aanand L Rai.