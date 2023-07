Sara Ali Khan parle des différents niveaux de succès qu’elle a cochés après Zara Hatke Zara Bachke

Parlant de ce qu’est le succès mental pour elle, Sara Ali Khan a révélé que c’est lorsque sa mère Amrita Singh et son frère Ibrahim Ali Khan aiment son travail.

La diva de Bollywood, Sara Ali Khan, révèle qu’il existe trois niveaux de succès, perceptif, mental et interne, et sa dernière version Zara Hatke Zara Bachke l’a aidée à cocher tout ce qui précède. L’artiste familial, avec Vicky Kaushal en tête, a frappé plus de 80 crore ₹ au box-office national. Elle est vue comme une simple fille à côté de Somya Chawla dans le film, qui vient d’une famille punjabi et épouse Kapil, un garçon végétarien punjabi. Alors que le couple nouvellement marié souhaite avoir sa propre maison loin de sa famille, il utilise le Pradhan Mantri Awas Yojana pour l’obtenir.

Lors d’une récente interaction avec PTI, Sara Ali Khan a révélé que bien que l’argent et l’appréciation de la famille soient importants, savoir que vous avez donné le rôle à 100% est le succès ultime. Elle a été citée en disant: « Pour moi, il y a trois niveaux de succès. Il y a un succès de perception. Vicky, Dino monsieur et moi avons dit, (quand) le film fera 50 crore ₹, nous aurons un succès public. En ce moment, touchwood , nous touchons ₹ 85 crore. »

Sara Ali Khan parle de différents niveaux de réussite

Discutant de différents types de succès, elle a révélé : « Ensuite, il y a le succès mental lorsque ma mère et mon frère aiment mon travail. Je suis fière de mon travail. Enfin, il y a vraiment un succès interne qui survient le jour où vous savez que vous vous êtes donné à 100 % . Être capable de se donner à 100 % chaque jour est le seul type de succès qui ne soit pas capricieux. » Lorsqu’on lui a demandé si Zara Hatke Zara Bachke l’avait aidée à atteindre tous ces niveaux de succès, elle a répondu : « Oui, bien sûr. »

Sara Ali Khan révèle qu’elle était nerveuse avant la sortie de Zara Hatke Zara Bachke

Elle a en outre révélé qu’elle était extrêmement nerveuse avant la sortie de Zara Hatke Zara Bachke : « Je revenais sur grand écran après très longtemps… J’avais tellement peur. Les gens disaient qu’ils ne savaient pas ce qui arriverait. C’était l’anxiété habituelle du vendredi, mais je suis si heureuse et si soulagée. »

Réalisé sous la direction de Laxman Utekar, le projet a été financé par la bannière Maddock Films.

Les prochains drames de Sara Ali Khan

Ensuite, Sara Ali Khan sera à la tête du drame d’époque Ae Watan Mere Watan, de l’anthologie cinématographique Metro… In Dino d’Anurag Basu et du réalisateur Murder Mubarak d’Homi Adajania. Répandant les haricots de ses prochains drames, elle a révélé. « Dans les films à venir, j’aspire à avoir de la polyvalence. Je veux juste continuer à grandir avec chaque film et chaque cinéaste. »