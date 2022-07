Sara Ali Khan parle de son nouveau béguin, discute de Vijay Deverakonda avec Janhvi Kapoor

Le talk-show le plus attendu Koffee avec Karan est de retour avec une autre saison. Karan Johar, mardi, s’est rendu sur Instagram et a publié un nouveau clip de l’émission. La vidéo présente Janhvi Kapoor et Sara Ali Khan, les deuxièmes invités de la saison 7, assis sur le canapé et répondant aux questions de Karan.

Karan demande à Sara Ali Khan, “qui est son béguin ou la personne avec qui elle veut sortir aujourd’hui”. A quoi Sara répond, ‘non..non..non.’ Après quelques secondes, on peut entendre Sara prononcer le nom de Vijay Deverakonda. Karan Johar demande à Janhvi Kapoor si elle est “avec Vijay Deverakonda”. En entendant cela, Sara commence à lui demander, ‘tu aimes Vijay Deverakonda’? Janhvi n’a pas pu s’arrêter de rire, elle a dit ‘qu’est-ce que c’est que ce yaar.’

Karan Johar a mis en ligne cette vidéo avec la légende : “Deux de mes filles préférées à leur meilleur niveau non filtré ! Préparez-vous pour l’épisode 2 de #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7 en streaming à partir du 14 juillet sur Disney+ Hotstar !”

Plus tôt, Ranveer Singh et Alia Bhatt sont apparus dans l’émission. Quelques minutes après le début du premier épisode de Koffee With Karan saison 7, lorsque l’animatrice Karan Johar a demandé à Alia Bhatt, nouvellement mariée, comment elle avait fait face à la pandémie, la star de Raazi a déclaré franchement que pendant les premiers mois, son objectif n’était pas la pandémie. Rappelant la phase où son mari actuel, le père de l’acteur Ranbir Kapoor, Rishi Kapoor est décédé, Alia a déclaré que les premiers mois de la pandémie ont consisté à passer du temps à l’hôpital, puis à faire face à la mort de l’acteur légendaire.

En parlant de cela, Alia a déclaré: “Lorsque la pandémie a frappé et que Covid a commencé, pendant les 3 à 4 premiers mois dont je me souviens, mon attention n’était en fait pas sur Covid ou la pandémie parce que nous, en tant que famille, étions confrontés au décès de l’oncle Rishi C’était comme un coup au milieu de la pandémie. Donc, March a essentiellement passé son temps à l’hôpital, son état de santé et même en avril. Après ça, c’était passer du temps avec la mère de Ranbir (Neetu Kapoor), qui est ma mère aussi maintenant.”

Dans l’émission, Alia a également parlé de son expérience d’intégration dans le puissant clan Kapoor.

Retraçant son parcours d’abandon d’une famille nucléaire et d’adaptation aux célébrations majestueuses de la première famille de Bollywood, elle a déclaré : “J’ai été élevée entre moi, ma mère, ma sœur et mon père. C’était tout. Notre interaction était très limitée . Nous étions une famille très proche, mais nous n’étions pas une grande famille. Nous n’avions pas ces célébrations massives ou ces rencontres. Chacun faisait son propre truc. Entrez dans la famille Kapoor, où tout le monde fait tout ensemble. Vous mangez ensemble, faites aarti ensemble, tout se fait ensemble. C’était mignon.”