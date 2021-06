Sara Ali Khan obtient le «champi» de sa mère Amrita Singh, la photo devient virale

Sara Ali Khan est allée sur Instagram pour partager une photo d’elle avec l’actrice, sa mère Amrita Singh. Sur la photo, on voit Sara se faire masser la tête par Amrita Singh alors qu’elles sourient pour la caméra. Elle a légendé avec un tas d’émojis massant la tête.

Sara porte un joli look vêtue d’une tenue blanche tandis qu’Amrita est vue dans un costume bleu salwar. Ils posent joyeusement tout en se faisant cliquer sur la photo BTS.

Sara régale régulièrement ses fans avec des photos et des vidéos personnelles. Lors de la Journée mondiale de l’environnement, elle avait partagé une vidéo de retour de ses récentes vacances au Cachemire, dans laquelle on l’entendait réciter un poème loufoque qu’elle avait elle-même écrit.

Sara Ali Khan et Amrita Singh se réunissent pour la première fois pour une approbation de marque. Ce sera pour une approbation de marque de soins capillaires. La popularité de Sara Ali Khan est connue de tous. Maintenant, pour un TVC spécial, la mère Amrita Singh a également été engagée par la marque.

Cette approbation marque également le retour d’Amrita Singh dans le monde de la marque après plus de 30 ans. Elle s’était volontairement éloignée de tous les feux de la rampe il y a des décennies après s’être mariée à Saif Ali Khan. Le TVC de la marque de soins capillaires est prêt à sortir demain et ce sera incroyable de voir le duo mère-fille à l’écran.

Sara a toujours vécu avec sa mère et a souvent exprimé dans des interviews et via des publications sur les réseaux sociaux à quel point elle est proche de sa mère et de son frère.

Sara Ali Khan a été vue pour la dernière fois dans ‘Coolie No 1’ en face de Varun Dhawan. Le film n’a pas réussi à impressionner les critiques, ainsi que les amateurs de cinéma. Ses prochains films sont ‘Atrangi Re’ avec Akshay Kumar et Dhanush sous la direction d’Aanand L Rai.