New Delhi: L’enfant vedette vivace Sara Ali Khan aime sa famille et est connue pour répandre la joie avec ses blagues quand elle est autour d’eux. Récemment, elle a parlé du dernier-né de leur famille, Kareena Kapoor et le deuxième enfant de Saif Ali Khan à un grand quotidien.

Elle a déclaré à News18: « Il m’a regardé et m’a souri et j’ai juste fondu. C’est juste une boule de gentillesse. Ma blague courante avec mon père est qu’il a eu un enfant dans chaque décennie de sa vie – dans la vingtaine, la trentaine , 40 ans, et maintenant il a 50 ans. Il a vraiment beaucoup de chance de profiter de quatre avatars différents de la paternité. Cet enfant va apporter encore plus de joie et d’excitation à la vie de mon père et de Kareena et je ne pourrais pas être plus heureux pour eux . »

L’actrice de « Love Aaj Kal 2 » partage souvent des photos adorables avec sa mère et son frère sur son compte Instagram. Jetez un œil à quelques-unes de ces superbes photos.

Sur le plan du travail, Sara a été vue pour la dernière fois dans Coolie No 1, aux côtés de Varun Dhawan en 2020. En dehors de cela, elle a «Atrangi Re» aux côtés d’Akshay Kumar et Dhanush dans son chaton. Le film est réalisé par Aanand L Rai.

D’autre part, Bebo et Saif Ali Khan ont eu la chance d’avoir un petit garçon le 21 février 2021. Leurs fans et sympathisants se sont pressés sur les réseaux sociaux pour étendre leurs messages de félicitations.

Chhote Nawab Saif Ali Khan et la bégum Kareena Kapoor Khan se sont mariés le 16 octobre 2012. Le duo est devenu le fier parent de Taimur Ali Khan le 20 décembre 2016 et a accueilli leur deuxième fils le 21 février 2021.