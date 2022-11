Sara Ali Khan met le feu à Internet dans un monokini noir pur et partage des photos sur Instagram

La superbe Sara Ali Khan a parcouru un long chemin. L’actrice, dont le poids la gênait, a depuis travaillé dur sur sa santé et est maintenant au mieux de sa forme. Récemment, l’actrice a mis en ligne un cliché sur Instagram. On la voit poser en monokini sur la première photo, et c’est indéniablement hot.

L’image suivante montre Sara se relaxant au bord de l’eau, tandis que la suivante la montre posant perchée sur un arbre. L’image finale montre Sara posant au milieu de montagnes couvertes de neige.

Elle a légendé le message comme suit: “”… et puis, j’ai la nature, l’art et la poésie, et si cela ne suffit pas, qu’est-ce qui suffit?” – Vincent van Gogh.

Consultez le poste :





Réagissant aux photos, Saba Pataudi a écrit : « Vous avez inspiré “U” avec la première tenue ! Mais comme la citation l’implique .. ma réponse à U .. est que VOUS serez toujours suffisant. Un fan a écrit: “il a l’air incroyable.” Un autre a écrit: “OMG merci pour cela.”

Pour les non-initiés, lorsque la nouvelle du départ de Sara de The Immortal Aswathama de Vicky Kaushal a éclaté, elle a récemment fait la une des journaux. Vicky Kaushal était prête à travailler à nouveau avec le réalisateur Aditya Dhar après URI: The Surgical Strike lorsque The Immortal Ashwatthama a été brusquement reporté en raison de la pandémie de COVID-19. Le film très attendu de Vicky Kaushal et Sara Ali Khan devait commencer la production en 2020, mais il a finalement été reporté. Plus tard, il a été révélé que les créateurs faisaient revivre The Immortal Ashwatthama.

Lisez aussi: Les internautes trollent Sara Ali Khan, Aryan Khan, Janhvi Kapoor pour avoir assisté à la fête d’Halloween, dites ” apni sanskriti bhool gaye “

Sara Ali Khan ne jouera plus dans ce film d’Aditya Dhar, selon un article paru dans India Today. Selon la source, Jio Studios, la société de production du film, a choisi de modifier le casting afin de faire revivre The Immortal Ashwatthama.

Côté travail, Karan Johar a récemment déclaré qu’il travaillerait sur 2 films avec Sara. De plus, l’apparition la plus récente de Sara Ali Khan était dans le film dramatique romantique fantastique réalisé par Aanand L. Rai Arangi Re, qui mettait également en vedette Akshay Kumar et Dhanush dans des rôles clés. Elle sera ensuite présentée avec Vicky Kaushal dans le prochain film encore sans titre produit par Dinesh Vijan et réalisé par Laxman Utekar. Avec Vikrant Massey et Chitrangada Singh, le film de Pawan Kriplani Gaslight met en vedette Sara Ali Khan.