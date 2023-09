Sara Ali Khan impressionne les internautes en publiant des photos loufoques avec Ibrahim Ali Khan, les fans disent que « son frère agit comme son meilleur ami »

Sara Ali Khan a publié des photos loufoques avec son frère Ibrahim Ali Khan et cela a impressionné les internautes.

Sara Ali Khan et son frère Ibrahim Ali Khan font partie des adorables frères et sœurs de Bollywood. Les enfants de Saif Ali Khan et Amrita Singh sont populaires sur les réseaux sociaux et, ensemble, ils ont diverti les internautes grâce à leur adorable camaraderie. Dimanche, Sara Ali Khan a publié des photos de moments loufoques entre frère et sœur sur son Instagram, impressionnant ses fans.

Sara a partagé une publication carrousel sur son Instagram avec les emoji cœurs dans la légende. Sur la photo, Sara et Ibrahim regardent dans le cadre. Ibrahim était beau dans une chemise noire, tandis que Sara portait à la perfection une robe courte rose.

Dès que Sara a laissé tomber les photos, plusieurs internautes ont salué le lien entre Sara et Ibrahim. Un internaute a écrit : « Wow, la ressemblance avec leurs parents ». Un autre internaute a écrit : « Une autre version de Saif Ali Khan et Amrita Singh ». Un internaute a écrit : « Rien n’est plus beau qu’un frère qui se comporte comme un meilleur ami avec sa sœur. »

Sur le plan du travail, Sara Ali Khan a livré un succès au box-office avec Zara Hat Ke Zara Bach Ke de Vicky Kaushal. Ibrahim, de l’autre côté, assistait Karan Johar dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani. Le frère cadet de Sara Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, a terminé le tournage de son premier film en tant qu’acteur. Cela a été révélé par Sara elle-même lors d’une nouvelle interview au Festival de Cannes. La révélation a laissé les fans divisés quant à la perspective qu’un autre enfant star entre dans l’industrie.

Sara a assisté au Festival de Cannes pour la première fois la semaine dernière. En marge du festival, elle s’est entretenue avec Film Companion et a parlé d’Ibrahim. Au cours de la conversation, elle a révélé : « Ibrahim vient de terminer le tournage de son premier film ». Lorsque l’intervieweur lui a demandé à quel titre, Sara rayonnante a répondu : « En tant qu’acteur. Peux-tu le croire? » Ibrahim assistait auparavant le cinéaste Karan Johar dans son projet de retour Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.