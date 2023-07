Sara Ali Khan, Ibrahim Ali Khan de retour à Mumbai après une pause ; la petite amie présumée Palak Tiwari a également été vue à l’aéroport [Watch Video]

Les frères et sœurs Pataudi sont de purs objectifs de frère et sœur. Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan ont été vus aujourd’hui à l’aéroport. Sara Ali Khan portait une combinaison imprimée tandis que son frère jumelait dans une chemise faite du même imprimé. L’actrice portait un grand sac fourre-tout jaune et deux autres sacs qui semblaient chargés de choses. Les internautes taquinent l’actrice en se demandant si elle a acheté des tomates en vrac à un endroit où elle les a trouvées bon marché. Sara Ali Khan ne peut pas contrôler son rire et Ibrahim Ali Khan avait également l’air de bonne humeur. Jetez un oeil à la vidéo….

Incidemment, Palak Tiwari a également été vu à l’aéroport au même moment. Les internautes se demandent si elle avait également rejoint les frères et sœurs Pataudi pendant leur pause. Comme nous le savons, de fortes rumeurs suggèrent que Palak Tiwari sort avec Ibrahim Ali Khan. La jeune débutante a nié la même chose dans une interview avec Siddharth Kannan. Mais certains témoins oculaires présumés ont déclaré avoir vu le couple présumé dans un restaurant Worli se livrer à un PDA. Palak Tiwari a dit qu’ils étaient amis mais qu’il n’y avait rien de romantique entre eux. Mais elle a dit qu’Ibrahim Ali Khan est un bon acteur. Il va bientôt faire ses débuts avec le film Sarzameen de Dharma Productions. Palak Tiwari a déclaré qu’il était un acteur de Kadak. Les deux ont également été aperçus à la fête d’anniversaire de Kunal Mehta.

Il semble #SaraAliKhanla petite taquinerie a #IbrahimAliKhan rougissant ! ? Nous voulons vraiment savoir ce qui mijote ici ?? Les spéculations vont bon train depuis longtemps #PalakTiwari sort avec Ibrahim Ali Khan. pic.twitter.com/pRXwdNAM92 Asad Mahmoud (@Asad889908) 6 juillet 2023

Palak Tiwari a fait ses débuts avec le film de Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Elle est la fille de la star de la télévision Shweta Tiwari. Palak fait sensation depuis ses débuts sur Instagram. Elle a également réalisé un clip vidéo avec Harry Sandhu. Ibrahim Ali Khan, qui est devenu acteur, a travaillé comme assistant réalisateur sur les plateaux de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar.