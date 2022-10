Sara Ali Khan et Shubman Gill ont été aperçus sortant d’un hôtel ensemble au milieu de leurs rumeurs de relation

Eh bien, comme on dit, il n’y a pas de fumée sans feu. Sara Ali Khan et Shubman Gill sont de retour dans News et cette fois, il y a de fortes informations selon lesquelles les tourtereaux présumés ont été aperçus en train de sortir ensemble d’un hôtel à Delhi. Plus tôt, une vidéo virale d’eux lors d’un dîner a créé un énorme buzz sur leur liaison secrète. Auparavant, Shubman Gill aurait fréquenté la fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar, et après l’annonce de la nouvelle du joueur de cricket indien sortant avec Sara Ali Khan, de nombreux mèmes ont été créés sur le même en raison du fait que les filles portent le même nom.

Alors que les rapports affirment que Sara et Shubman ont été aperçus en train de quitter un hôtel à Delhi, cette vidéo de Sara cliquant sur des selfies avec tous les fans sur un vol de Delhi devient également virale qui prétend qu’elle était assise à côté de Shubman sur le même vol, nous nous demandons ce qui se prépare entre ces deux jeunes gens. Seulement si cela est vrai, nous ne pouvons pas attendre qu’ils marchent main dans la main.

Regardez la vidéo de Sara Ali Khan en train de cliquer sur des selfies avec tous les fans sur un vol de Delhi et plus tard assise à côté de Shubman Gill

Alors que Sara avait auparavant fait la une des journaux en raison de sa relation avec le regretté acteur Sushant Singh Rajput, qui était sa première co-star à Kedarnath. Les rapports ont également affirmé qu’ils étaient assez sérieux l’un envers l’autre et que la raison de leur rupture est encore inconnue. Plus tard, elle sortirait avec Kartik Aaryan et aurait rompu avec lui parce qu’apparemment, il était l’ex de tout le monde Karan Johar dans son émission de chat a même confirmé la rupture de l’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2 avec Ananya Panday. En parlant de Sara, elle a également exprimé sa ressemblance avec Vijay Deverakonda dans la même émission et a admis qu’elle voulait sortir avec la star de Liger. Pour en revenir à Sara et Shubman, on peut dire qu’il n’y a pas de fumée sans feu.