Sara Ali Khan et Kartik Aaryan s’embrassent lors de la fête du succès de Gadar 2, les internautes disent « laissez-les retomber amoureux »

Sara Ali Khan et Kartik Aaryan ont assisté à la grande fête à succès de Gadar 2 de Sunny Deol samedi soir. Alors que l’actrice de Kedarnath est venue avec son frère Ibrahim Ali Khan et que l’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2 a été vu avec Salman Khan en entrant dans la fête, les deux ont quitté la fête ensemble, avec Kriti Sanon.

Kartik a serré dans ses bras sa co-star de Shehzada, Kriti, et sa co-star de Love Aaj Kal, Sara tout en leur disant au revoir et la même chose a été capturée par les paparazzi. La vidéo, qui a été partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur son Instagram, est désormais devenue virale sur Internet.

Depuis que la rumeur disait que Kartik et Sara se fréquentaient pendant le tournage de Love Aaj Kal (2020) d’Imtiaz Ali et qu’ils se sont séparés avant la sortie du film, les deux ont toujours attiré l’attention chaque fois qu’ils se rencontrent publiquement, les fans de Sartik (Sara-Kartik) étant toujours en faveur de qu’ils se remettent ensemble. La même chose s’est produite hier soir.

Les fans de SarTik ont ​​inondé la section commentaires de la vidéo de Sara et Kartik avec des commentaires tels que « Laissez-les retomber amoureux », « Je veux que Kartik et Sara se remettent ensemble, la façon dont elles se regardaient à la fin était de trop ». , et « Laissez Sara et Kartik faire n’importe quel autre film et ils retomberont amoureux ».





À propos du succès de Gadar 2, plusieurs célébrités, dont Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Salman Khan, Ajay Devgn, Kajol, Sidharth Malhotra, Kiara Advani, Varun Dhawan, Arjun Kapoor, Shahid Kapoor, Anupam Kher, Jackie Shroff, Anil Kapoor, Abbas -Mustan, Karan Johar, Zoya Akhtar, Aditya Roy Kapur, Ananya Panday, Vicky Kaushal, Boney Kapoor, Sanjay Dutt, Dharmendra, Johnny Lever et d’autres ont assisté à la fête.

