“Sara Ali Khan est l’actrice la plus en forme de Bollywood”, selon la rumeur du beau Shubhman Gill

Selon les rumeurs, Sara Ali Khan et le joueur de cricket Shubhman Gill seraient en couple. Leurs fréquents repérages dans les restaurants et les aéroports ont soulevé quelques sourcils. Cependant, l’interprétation récente de Gill de leur relation supposée a confirmé qu’ils se voyaient.

Récemment, le sportif a été invité en tant qu’invité de l’émission de chat de l’actrice punjabi Sonam Bajwa, Dil Diyan Gallan. Là, l’hôte a demandé de le nommer l’actrice de Bollywood la plus apte. Sans trop réfléchir, Gill nomme Sara Ali Khan. Plus tard, Sonam lui a demandé de parler de sa relation avec Sara. Bajwa a demandé “Sara da sara sach boldo, tu sors avec elle?” Shubman rougit et dit : “Sara ka sara sach bol diya… peut-être… peut-être pas.” Cette réponse était plus que suffisante pour comprendre que l’amour est dans l’air pour les deux.

En août, la fille de Saif Ali Khan, Sara et Shubman, ont été aperçues en train de dîner ensemble au restaurant populaire Bastian à Mumbai. C’était le premier cas de ce genre qui a déclenché leurs rumeurs de rencontres. Puis, le mois dernier en octobre, les deux ont été aperçus en train de quitter un hôtel ensemble, puis un autre clip est apparu en ligne le même jour où le clip présumé a été repéré ensemble sur un vol. Cette vidéo a renforcé les rumeurs de relation entre l’actrice et le batteur.

Parlant de leur vie professionnelle, Shubman Gill est actuellement en Nouvelle-Zélande avec l’équipe indienne de cricket pour jouer trois matchs ODI et trois matchs T20 contre les Kiwis. Alors que, d’un autre côté, Sara attend la sortie de son prochain film avec Vicky Kaushal, qui aurait été vendu à une grande plateforme de streaming.