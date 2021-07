Sara Ali Khan est enchanteresse dans une séance photo sensuelle ! | Nouvelles des gens

New Delhi : la dernière séance photo de Sara Ali Khan fait définitivement tourner les têtes. Dans la séance photo à couper le souffle, Sara avait l’air magnifique et a été vue appuyée contre la porte.

Partageant une série de photos monochromes, elle a écrit : « Kash Kabhi Yu Ho Na Hasrate Na Junun Ho

Tera Khyaal Ho Aur Tu Ho Dil Me Bas Sukoon Ho

: @rohanshrestha : @florianhurel : @lakshmilehr : @parthmangla.. »

Sur les photos en noir et blanc, Sara peut afficher ses abdos de planche à laver dans un haut de soutien-gorge noir et l’associer à une jupe fendue à hauteur de cuisse.

Ses photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ses fans deviennent gaga devant sa beauté.

Pour les non avertis, Sara est la fille de Saif Ali Khan et d’Amrita Singh. Elle a un frère cadet Ibrahim Ali Khan. Elle a également deux demi-frères, le petit Taimur et Kareena Kapoor Khan et le nouveau-né de Saif Ali Khan.

Sur le plan du travail, Sara a été vue pour la dernière fois aux côtés de l’acteur Varun Dhawan dans le remake officiel de la comédie à succès de 1995 « Coolie No. 1 ». On la verra ensuite dans le réalisateur ‘Atrangi Re’ d’Anand L Rai face à Akshay Kumar et Dhanush.