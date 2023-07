Sara Ali Khan entreprend Amarnath Yatra avec une haute sécurité, la vidéo devient virale

Sara Ali Khan, qui a donné un aperçu de son voyage et partagé une série de photos de ses montagnes, a été repérée au Jammu-et-Cachemire pour Amarnath Yatra.

L’actrice de Bollywood Sara Ali Khan, jeudi, a été repérée avec une haute sécurité lors de son Amarnath Yatra au Jammu-et-Cachemire. La vidéo d’elle devient virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on peut la voir portant une veste turquoise avec un pantalon assorti et un chunni (écharpe) rouge, et était entourée d’autres pèlerins.

Partageant la vidéo de l’actrice, ANI a écrit: « Regardez: l’actrice Sara Ali Khan entreprend Amarnath Yatra au Jammu-et-Cachemire. » Récemment, Sara a donné un aperçu de son voyage et partage une série de photos de ses montagnes. Sur l’une des photos, on peut la voir en train de siroter du thé dans une tente confortable avec une jolie petite chèvre.

#MONTRE | L’actrice Sara Ali Khan interprète Amarnath Yatra dans J&k. pic.twitter.com/UIiiWvOe2j — ANI (@ANI) 20 juillet 2023

Partageant les photos, elle a écrit: « Quand l’âme est contente et que les ischio-jambiers sont douloureux, bakri se phir bacchon se ki dosti (se lie d’amitié avec la chèvre et les enfants), puis nous avons eu le chai (thé) que j’adore. » Sara Ali Khan connaît actuellement le succès de son dernier film Zara Hatke Zara Bachke. Pendant la promotion de son film, l’actrice a été vue en train de visiter des lieux religieux et a récemment été vue en train de visiter le temple Ujjain Mahakaleshwar à Mumbai. L’actrice s’est fait troller pour la même chose et maintenant, l’actrice a finalement réagi.

Dans une récente interview avec Hindustan Times, Sara Ali Khan s’est confiée sur le fait d’avoir été traquée pour avoir visité des temples et a déclaré : « Les gens en ont l’habitude, peu importe ce qui les divertit. Cela ne me dérange pas. Ce qui est important, c’est que mon travail ait besoin de parler. Enfin après ZHZB je me hashtag, et vois des articles parlant de mes chansons, de l’alchimie avec Vicky, des numéros au box-office, les gens apprécient mon film. Donc si une personne sur trois me trolle, ça ne me dérange pas. Pourvu que le travail que je fais pour le public ne passe pas inaperçu, c’est du bruit de fond.

Elle a ajouté que ces trolls ne l’empêcheraient pas d’exprimer sa dévotion et a ajouté : « Aapko achha lagega, toh theek hai, nahi lagega, toh aisa nahi hai ki nahi jaaungi ! C’est mon choix personnel. »