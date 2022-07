Sara Ali Khan en colère contre Karan Johar pour avoir parlé de sa relation avec Kartik Aaryan en public [Exclusive]

La saison 7 de Koffee With Karan a battu tous les records sur la plateforme OTT et cela ne fait que montrer à quel point le public attendait désespérément de voir le spectacle. Lors de la promotion de l’émission, Karan Johar a confirmé toutes les conjectures autour de la relation entre Sara Ali Khan et Kartik Aaryan. Oui! Dans sa conversation avec India Today, Karan Johar a fièrement déclaré que ce canapé manifestait tant d’histoires d’amour, dont Sara et Kartik. Eh bien, maintenant, les rapports selon lesquels ils se sont séparés ne sont cordiaux que parce qu’ils exercent la même profession.

Une source proche de BollywoodLife révèle que ” Sara n’est pas très contente que Karan parle de sa vie personnelle en public car elle veut que le public se concentre uniquement sur son graphique de carrière. Elle s’efforce extrêmement de faire sa marque et ces informations personnelles la concernant. la vie pourrait déplacer l’attention des fans, ce qu’elle ne veut pas”.

La source ajoute en outre : “Ce n’est pas que Sara ne parlera jamais à Karan ou quelque chose comme ça ou qu’elle soit très contrariée mais oui, elle a le pincement de sa vie personnelle en public parce qu’elle est une actrice très dévouée et veut seulement que les gens parlent sur ses films”. Karan et Sara partagent un grand lien en raison de sa relation saine avec Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan. Dans la saison 7 de Koffee With Karan, Sara a elle-même été vue en train de fouiller indirectement Kartik en l’appelant l’ex de tout le monde.

Il a été rapporté que Kartik s’était rapproché d’Ananya Panday lors du tournage de leur premier film ensemble et qu’il était également lié à Janhvi Kapoor, mais cela n’a pas décollé longtemps car il a quitté Dostana 2 en raison de quelques différences créatives. Mais aujourd’hui, tout va bien entre eux et je suis convaincu que KJo et Kartik ont ​​également été vus en train de devenir cordiaux l’un avec l’autre lors d’un événement. Lors du même événement, Sara et Kartik se sont étreints et ont seulement montré qu’ils étaient de vrais professionnels.