Sara Ali Khan écrit une note émotionnelle pour Sushant Singh Rajput à l’occasion de son anniversaire de décès

Sara Ali Khan a fait ses débuts à Bollywood avec le film « Kedarnath » avec Sushant Singh Rajput. Le jour du premier anniversaire de la mort de l’acteur aujourd’hui (14 juin), Sara n’arrive toujours pas à croire qu’il est parti. Se souvenant de sa première co-star, l’actrice de 25 ans a écrit une note émouvante expliquant comment la SSR l’a initiée au métier d’acteur et lui a fait croire que les rêves deviennent réalité.

Sara a partagé une photo où elle et Sushant sont cliquées dans une piscine avec d’énormes sourires sur leurs visages. En plus de la photo, elle a écrit : « Chaque fois que j’avais besoin d’aide, de conseils ou de rire, tu étais toujours là. Tu m’as fait découvrir le monde du théâtre, m’as fait croire que les rêves pouvaient devenir réalité et m’a donné tout ce que j’ai aujourd’hui. Je n’arrive toujours pas à croire que tu es parti. Mais chaque fois que je regarde les étoiles, le soleil levant ou la lune, je sais que tu es là. De Kedarnath à Andromède. «

Lors de la sortie du dernier film de Sushant, Dil Bechara, elle est allée sur Instagram et a partagé une photo de lui et de son père Saif Ali Khan, qui a fait une apparition dans le film et a écrit un hommage pour eux. « Les deux seuls messieurs qui m’ont parlé de Sartre, de Van Gogh, des télescopes et des constellations, des guitares, des aurores boréales, du cricket, de Pink Floyd, de Nusrat Saab et des techniques d’acteur. C’est la dernière chose que vous avez en commun – #DilBechara », a-t-elle écrit dans son post Instagram.

Sara Ali Khan a été convoquée par le BCN en 2020 dans le cadre de l’affaire de drogue Sushant Rajput. L’acteur a avoué être brièvement sorti avec Rajput et l’a également accompagné lors d’un voyage en Thaïlande.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra le 14 juin de l’année dernière, laissant ses amis, sa famille et ses fans sous le choc. Le 31 juillet de l’année dernière, l’ED avait enregistré un rapport d’information sur le cas d’exécution dans le cas de décès de l’acteur décédé après qu’un premier rapport d’information (FIR) a été déposé par le père de Rajput KK Singh contre l’acteur Rhea Chakraborty à Bihar le 28 juillet.