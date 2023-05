L’Inde est un pays culturellement riche avec beaucoup de langues, d’émotions et il est important de le promouvoir sur une plateforme mondiale comme le Festival de Cannes, déclare l’actrice Sara Ali Khan.

Sara, la star de films tels que Kedarnath, Simmba et Arangi Re, avait assisté à la 76e édition du festival plus tôt ce mois-ci, où elle a foulé le tapis rouge et assisté à des événements au pavillon de l’Inde.

« Je pense qu’il est important de promouvoir ‘l’indianité’. Nous sommes un pays si riche culturellement. Nous avons tellement de langues, d’émotions et tellement de profondeur et je suis fier de pouvoir en parler sur une plateforme mondiale.





« J’ai été invité par le pavillon indien et j’ai également été invité par les gens du Red Sea Film Festival qui m’ont invité là-bas pour célébrer les femmes derrière et devant la caméra », a déclaré l’acteur de 27 ans à PTI sur le en marge des prix IIFA et du week-end samedi soir.

Sara a déclaré que les trois mots qui la définissent en tant qu’individu sont – « femme », « acteur » et « indienne ». « Et je dois représenter tous ces aspects », a-t-elle ajouté. Côté travail, la comédienne s’est dite ouverte aux opportunités de travail, qu’elles viennent du cinéma régional ou de l’Ouest.

« Il y a tellement de choses que j’aimerais faire, que ce soit du cinéma régional ou étranger. Dans notre pays, il y a tellement de langues dans lesquelles je n’ai pas travaillé et bien sûr, si c’est Hollywood », a déclaré Sara.

Son prochain film est le drame familial Zara Hatke Zara Bachke, avec Vicky Kaushal. « Vicky est superbe, il est très généreux en tant que co-acteur. C’est un grand auditeur et un ami adorable. Je suis très privilégiée qu’il soit toujours le Kapil de Soumya », a déclaré Sara.

Le film, produit par Maddock Films et Jio Studios, devrait sortir en salles le 2 juin.

Lire | Babil Khan manque à son père Irrfan Khan tous les jours, dit « il était mon ami singulier »