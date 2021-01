Le fil Instagram de Sara Ali Khan regorge actuellement de messages mignons avec les personnes qu’elle aime le plus, que ce soit son frère Ibrahim Ali Khan ou des amis comme Jehan Handa. L’actrice a maintenant partagé une photo avec sa meilleure amie Sara Vaisoha, lui disant à quel point elle lui manque.

Sur les photos, on peut voir les deux filles arborant un T-shirt blanc, un pantalon noir et ajoutant le quotient de gentillesse avec des vestes roses. Le duo peut être vu en train de prendre une pose heureuse sur les deux images, avec des accessoires comme un cahier, un crayon et une tasse. Les photos semblent avoir été prises sur la terrasse de la maison de quelqu’un, sur fond de verdure.

Partageant la photo avec ses fans, Sara a écrit: «Dans le cookie de la vie, tu es mon pépite de chocolat, je manque déjà nos nuits de chips et de trempette #bestfriend.

Le bon ami de Sara, Orhan, n’a pas tardé à déposer un commentaire décalé sur le message, écrivant: « Combien de secrets sont cachés dans ce journal ?? Je suis sûr que tout le monde veut avoir la main dessus !! Que dit @sara_vaisoha ?? »

Sur le plan du travail, Sara est en train de tourner pour son prochain ‘Atrangi Re’ avec Akshay Kumar et Dhanush. Les acteurs sont souvent vus partager des photos des décors. Récemment, une vidéo d’Akshay et Sara en train de tourner à Delhi est devenue virale sur Internet et a laissé leurs fans très excités. Elle a été vue pour la dernière fois avec Varun Dhawan dans «Coolie No.1».