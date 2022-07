Sara Ali Khan devient collante avec Dhanush à la fête de Ritesh Sidhwani pour les frères Russo ; les internautes disent: “Elle est la raison de son divorce”

Les frères Russo sont en Inde pour promouvoir leur film The Grey Man avec la star tamoule Dhanush et maintenant ils sont en pourparlers préliminaires avec Farhan Akhtar et Ritesh Sidhwani appartenant à Excel Entertainment pour un projet. Comme un doux geste pour les frères Russo, Ritesh a organisé une fête à Mumbai qui a vu de nombreuses célébrités de Bollywood se réunir sous un même toit pour les rejoindre pour une célébration. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est la chimie maladroite de Sara Ali Khan et Dhanush lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux.

Alors que Sara et Dhanush étaient accueillis par les photographes, on a vu Sara devenir collante avec sa co-vedette d’Arangi Re. Elle a été vue tenant le bras de Dhanush tout le temps et se tenant près de lui tout en posant pour les paparazzi. Les internautes ne pouvaient pas tolérer la façon dont Sara se comportait avec Dhanush. Alors que certains ont critiqué Sara pour son “excès d’excitation”, certains l’ont blâmée pour le divorce de Dhanush avec son ex-femme Aishwaryaa Rajinikanth.

“Elle est la raison de son divorce”, a commenté un utilisateur d’Instagram tandis qu’un autre utilisateur a rappelé que le divorce de Dhanush s’était produit après qu’ils aient travaillé ensemble à Arangi Re. “Kya chep aurat h yar yeh. Dhanush ki body language samaj nahi aayi kya ? Nahi touch krna usko tereko”, a commenté un autre utilisateur.

En janvier de cette année, Dhanush et Aishwaryaa ont choisi de mettre fin à leur mariage de 18 ans et ont annoncé publiquement qu’ils se séparaient. La décision du couple, qui a deux fils, Yatra et Linga, a été un coup de foudre pour l’industrie cinématographique. Leurs familles respectives tentent de les convaincre de rester ensemble.