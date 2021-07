Sara Ali Khan demande aux fans « le chemin le plus simple vers son cœur », répond tante Saba Pataudi! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Sara Ali Khan a partagé une parfaite évasion virtuelle de la monotonie de la vie quotidienne et a partagé les moyens les plus simples de gagner le cœur de la belle diva.

Partageant une série, des photos et une vidéo sur son compte Instagram, elle a écrit, « Les moyens les plus simples du cœur de Sara… Essayez de deviner ma partie préférée ? Le soleil levant pour un départ matinal ? Ou faire du chai comme si c’était un art ? #Dimanche.. »

Dans son article, elle a parlé de sa vie quotidienne, de la réalisation de différents asanas de yoga à ses jours de tournage. Non seulement cela, elle a même partagé des photos de son temps en famille dans un endroit froid avec son frère Ibrahim Ali Khan et sa mère Amrita Singh tout en préparant du thé pour tout le monde.

Le message de Sara a suscité beaucoup de commentaires et de likes.

Sa tante Saba Pataudi n’a pas tardé à commenter son message et son commentaire a suscité un maximum d’amour de la part de tous. Elle a commenté, « Soleil levant… début… je ne crois pas que tu puisses faire en sorte que chai… lol… t’aime. «

Sur le front de travail, Sara sera ensuite vue dans ‘Atrangi Re’, avec Akshay Kumar et Dhanush. Il est réalisé par Aanand L Rai. La date de sortie du film n’a pas encore été précisée.