Sara Ali Khan dégage des vibrations sensuelles mais chics dans un haut à col profond, voir les dernières photos

La performance de Sara Ali Khan et ses superbes photographies ont laissé une impression indélébile sur les téléspectateurs. L’actrice est active sur les réseaux sociaux et publie fréquemment des photos d’elle-même dignes de la bave. Ses choix vestimentaires font souvent l’actualité et créent une déclaration de mode.

Sara a partagé quelques images d’elle-même sur Instagram, dans lesquelles elle était magnifique.

Regardez la photo ici-

Pour les non avertis, Récemment, Sara Ali Khan, l’une des plus jeunes participantes au concert de Global Citizen, a choisi de porter un sari pour l’événement tout en représentant l’Inde, ce qui a laissé les internautes très impressionnés.

L’actrice était magnifique dans un sari aux couleurs vives avec un bindi sur le front pour l’événement, et son choix vestimentaire a conquis les cœurs. L’actrice est connue pour son costume indien éthéré sur les tapis rouges et les remises de prix, mais cette fois, elle a embrassé la culture indienne en portant un sari sur la scène internationale.

L’événement Global Citizen est un festival de musique de 24 heures qui a exhorté les dirigeants mondiaux, les organisations caritatives et les entreprises à protéger la planète, à réduire la pauvreté et à lutter contre le changement climatique, la famine et l’équité en matière de vaccins cette année.

Côté travail, Sara Ali Khan a un certain nombre de films intéressants dans sa filmographie. L’actrice jouera aux côtés d’Akshay Kumar et Dhanush dans « Atrangi Re » d’Aanand L Rai. Elle a également apparemment été choisie pour « The Immortal Ashwatthama » d’Aditya Dhar, qui met en vedette Vicky Kaushal dans le rôle principal.

Sara Ali Khan est née le 12 août 1995. Elle est la fille des acteurs Amrita Singh et Saif Ali Khan, et est née dans la famille Pataudi. Elle est la petite-fille maternelle de Shivinder Singh Virk et Rukhsana Sultana, et la petite-fille paternelle de Mansoor Ali Khan Pataudi et Sharmila Tagore.

Sara s’est essayée au théâtre après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Columbia, jouant le rôle de l’héroïne principale dans les films de 2018 « Kedarnath » et « Simmba ».